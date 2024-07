1 z 7

Michał Malinowski na co dzień gra w serialu "Pierwsza miłość", który jest kręcony we Wrocławiu. Ale aktor musi też trenować do "Tańca z Gwiazdami"! Aby połączyć jedno z drugim, Agnieszka Kaczorowska dołączyła do niego na plan polsatowskiego serialu. Kiedy aktor ma przerwy w zdjęciach, trenuje z nim na hali filmowej.

Jak im się wspólnie pracuje w takich warunkach? W piątkowym odcinku "TzG" zatańczą do piosenki z lat 80.

Agnieszka lubi uczyć, ma satysfakcję jak posiądę umiejętności. Obrazuje pięknie, co chce pokazać. Przestawia różne bajki, historyjki. Mówi - Zabij muchę, wyjmij nogę z wiadra. Mamy takie różne fajne zabawy - mówi w filmiku Malinowski o Kaczorowskiej.

Zobacz, jak pięknie trenują i się uzupełniają, a to wszytko w tle "Pierwszej miłości"!

