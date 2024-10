Choć serial "Co ludzie powiedzą?" był produkowany w latach 90. XX wieku (a dokładnie 1990-1995), do dziś cieszy się wielką popularnością wśród widzów, także tych młodszych! Jeden z popularnych twórców internetowych, Jacek Małagowski, znany na Instagramie jako mr_jaca, miał okazję spotkać się z odtwórczynią głównej roli w kultowej brytyjskiej produkcji, czyli samą Patricią Routledge! 95-letnia aktorka wciąż jest bowiem aktywna zawodowo. Zobaczcie sami!

"Co ludzie powiedzą?" to klasyka brytyjskiego humoru, która podbiła serca fanów na całym świecie. Serial doczekał się ponad 40 odcinków, w Polsce przez lata był emitowany w kilku stacjach telewizyjnych (dziś powtórki można znaleźć m.in. na Polsat Comedy Central Extra czy Polsat Seriale). Produkcja przyniosła wielką rozpoznawalność i sympatię niemal wszystkim aktorom, którzy w niej występowali. Największą gwiazdą komedii jest jednak odtwórczyni głównej roli, czyli Patricia Routledge. Jej bohaterka, serialowa Hiacynta Bukiet, (wszyscy fani serialu na pewno mają w głowie ton głosu przedstawiającej się Hiacynty) bawi do łez. I do dziś ma wpływ na całe pokolenia, także najpopularniejszych twórców cyfrowych, także tych w Polsce, o czym dziś z dumą piszę mr_jaca. Influencer miał okazję spotkać na żywo dziś już 95-letnią Hiacyntę, która nadal jest aktywna zawodowo!

Dzisiaj spełniło się kolejne marzenie z mojej małej bouquet list. Pani Patricia Routledge, znana między innymi z roli Hiacynty Bukiet w brytyjskim sitcomie Co ludzie powiedzą?, zawsze była dla mnie niezwykłą inspiracją i swoistą ikoną. Miała ogromny wpływ na rozwój mojego poczucia humoru, co później przerodziło się w to, co robię dla Was teraz. Od momentu, gdy w wieku pięciu lat dostałem pierwszą płytę DVD z tym serialem, marzyłem, aby zamieszkać w Anglii i wpaść do Hiacynty na kolację przy świecach oraz pogawędkę o jej zastawie Royal Doulton

Jak udało mu się spotkać tak wielką gwiazdę? Było w tym trochę przypadku. Małagowski zawsze marzył o spotkaniu Routledge, która regularnie występuje na deskach teatralnych w Londynie. Przez parę lat dowiadywał się jednak o przedstawieniach z jej udziałem już po czasie. Tym razem było inaczej - kiedy na jednej z grup zrzeszających fanów serialu "Co ludzie powiedzą?" dowiedział się o kolejnym spektaklu, spontanicznie poleciał do Anglii. Nawiązał również kontakt z menadżerem serialowej Hiacynty i w ten sposób mógł zobaczyć się z aktorką za kulisami oraz zrobić pamiątkowe zdjęcie!

Bardzo chciałem ją poznać, zobaczyć, bo pomimo podeszłego wieku jest aktywna, stara się robić jedno, dwa przedstawienia rocznie. I zawsze mi to umykało! ... To że idę zobaczyć przedstawienie to jedna rzecz - druga rzecz to taka, jak nie mogę przez drzwi, to przez okno - znam z internetu jej ala menadżera, kogoś kto z nią jeździ, napisałem do niego, że wielką inspiracją, że inspirowała mnie swoją komediową twórczością do mojej twórczości, i że to dla mnie ważne, żeby się z nią przywitać i zrobić zdjęcie.

mówi mr_jaca