Nie żyje Clive Swift, aktor filmowy i serialowy oraz autor piosenek. Gwiazdor zmarł w wieku 82 lat w swoim domu, otoczony bliskimi. Jak podaje jego agent, Clive Swift niedawno podupadł na zdrowiu. Niestety, nie udało mu się pokonać trudności.

Clive Swift w serialu "Co ludzie powiedzą?"

Clive Swift największą popularność zdobył dzięki roli Richarda Bucket w uwielbianym przez widzów na całym świecie serialu "Co ludzie powiedzą?". Aktor wcielał się tam w postać flegmatycznego pantoflarza, którego żona - Hiacynta (Patricia Routledge) - siała postrach nie tylko w domu, ale również wśród rodziny i sąsiadów. Serial był emitowany na antenie BBC przez pięć lat (1990-1995). Pokazywano go również w Polsce, gdzie zdobył sympatię widzów.

"Co ludzie powiedzą?" to nie jedyny serial, w którym zagrał Clive Swift. Mogliśmy go także zobaczyć w "Podróży do Indii" czy też w "The Stalls of Barchester". Aktor osierocił trójkę dzieci.

