Pierwszy odcinek nowego kostiumowego serialu TVN "Belle Epoque" za nami! Miał być największy hit wiosennej ramówki, a skończyło się na ostrej krytyce na Facebooku stacji. Co poszło nie tak? Czy rzeczywiście serial nie przypadł do gustu publiczności?

Widzowie nie tylko skupili się na fabule, która według większości jest nudna, ale również.. na wpadkach! Serial jest kostiumowy, jego akcja dzieje się na początku XX wieku, a w niektórych scenach widać było... sygnalizację świetlną:

TVN zdążył się z tego wytłumaczyć:

Internauci krytykują również stację za ilość reklam:

Niestety ale hit to to nie jest. Sami jeszcze dorzneliscie go reklamami !! Jak mozna wgl puszczac pierwszy odcinek z reklamami ??!!! Chcecie miec tryliard reklam. Pusccie 30min reklam przed filmem i tyle. Nie da sie ogladac. Najpierw obrzydzilicie go tymi wszystkimi zapowiedziami i kulisami bo przeciez takie cudo a wyszlo jak zawsze. Chcecie brac przyklad z zachodu to nie patrzcie tylko na stroje... - (pis. oryginalna).

Najwięcej uwag jest jednak co do samej historii:

Na plus oceniana jest oczywiście gra aktorka. Serialu broni Karolina Korwin Piotrowska, która na swoim Facebooku napisała:

Dokładnie tak, "Tabu" to nie jest i nie będzie, bo raczej być nie miało. Pieknie jest, wysprzątane też, widz "Prawa Agaty" bedzie szczęśliwy, tak jak 'Drugiej szansy" bo to jest dla niego. Widać, że to producent "Czasu honoru"- tam tez bywało zbyt czysto i ładnie. Ktos tu powinien obejrzeć choćby "Lalkę"... Dla mnie Małaszyński ekstra, taki ma być, współczesny, z tajemnica, dzikus. Dobrze grane w ogóle. Lubos, Lubaszenko...Samo to, że fora sie gotują jak cholera, ze ludzie od rana o tym mówią, kłócą się, to dobrze. Kibicujmy im, bo to jest szansa na to, że w serialach nie będziemy tylko w kółko oglądac Placu Grzybowskiego, Mostu Siekierkowskiego, idiotycznych historii o gotowaniu, o kolejnych rodzinnych sagach z dupy wziętych. Jesli im wyjdzie, to jest szansa, że serial historyczny pojawi się w polskiej tivi na dłużej. Ja kibicuję. - pisze dziennikarka.