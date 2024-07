Doda wystąpi w serialu "Daleko od noszy", w którym wcześniej grała Anna Przybylska. Krzysztof Kowalewski, aktor grający w produkcji, udzielił "Faktowi" wywiadu, w którym przyznał, że Doda świetnie sprawdziła się na planie, a jej obecność może wypełnić lukę, która powstała po niezwykle lubianej Annie Przybylskiej.

Myślę, że Doda przez jej osobowość wniesie do nas nową energię, która jest nam potrzebna. Taką dobrą energię wnosiła Ania, ale trzeba iść dalej. Cieszę się, że będziemy razem grać - powiedział Kowalewski tabloidowi.

Sceny z udziałem Dody powstały już jakiś czas temu. Artystka wcieliła się w postać sanitariuszki Anielki. Na planie piosenkarka występowała w niezwykle seksownym stroju. Było wyraźnie widać, że gwiazda świetnie się bawi, ale jednocześnie bardzo profesjonalnie podchodzi do nowego wyzwania. Jak się okazuje, zaangażowanie Dody zostało docenione przez kolegów z serialu. Krzysztof Kowalewski nie ma wątpliwości, że to właściwa osoba na właściwym miejscu.

Widziałem Dodę w teatrze i uważam, że to bardzo utalentowana osoba. Zatrudnienie jej to świetny ruch ze strony produkcji „Daleko od noszy". Serial stracił świetną aktorkę jaką była Ania. To wielka strata i trzeba było jakoś tę pustkę wypełnić nowymi bohaterami - stwierdził aktor.