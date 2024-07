Doda podobna do Ani Przybylskiej? Fani nie mają wątpliwości! Wokalistka pochwaliła się na swoim profilu na Instagramie fotkami zza kulis nagrań do nowego teledysku "Kopiuj-Wklej", które mogliście zobaczyć także u nas. Na potrzeby klipu Doda założyła perukę z długimi, rudawymi włosami i grzywką, a fani od razu zauważyli podobieństwo do nieżyjącej już Ani Przybylskiej!

W komentarzach roi się od tego typu porównań:

Na pierwszym zdjęciu myslalam ze to Ś.P Anna Przybylska ???? Dosłownie jak Śp. Przybylska. Jak Ania Przybylska tu wyglądasz Myslalem ze to S.P Przybylska :O

Rzeczywiście na fotkach można dostrzec pewne podobieństwo, a Wy jak sądzicie?

Jeden z komentarzy zebrał aż 141 lajków.

Widzicie podobieństwo?