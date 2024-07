Już wiosną Małgorzata Kożuchowska zagra w specjalnie napisanym dla niej serialu TVN "Druga szansa". Jej bohaterka, Monika Borecka to rozchwytywana agentka gwiazd, która w dniu swoich 40. urodzin nagle traci wszystko. W magazynie "Party" aktorka zdradziła, co łączy ją z serialową bohaterką!

Chcemy pokazać show-biznes od kulis, a moją rolą jest przemycić do serialu zachowania z mojego życia. To znaczy pokazać, że moja bohaterka , podobnie jak ja, jest normalną osobą, Bo w końcu Kożuchowska też wyrzuca śmieci, sprząta, czasami gotuje, choć nie ma do tego specjalnie talentu i zajmuje się wszystkim, czym zajmują się ludzie wracający do domu po pracy – powiedziała w rozmowie z "Party" aktorka.