To stało się pierwszy raz w historii "Mam Talent". Filip Drogos za swój występ otrzymał platynowy przycisk co oznacza, że od razu z półfinału trafia do wielkiego finału bez głosowania telewidzów.

Zobaczcie jego wyjątkowy występ.

Filip Drogos z finale "Mam Talent". Dostał platynowy przycisk

Filip Drogos to niesamowity akrobata i tancerz. Jest także weteranem "Mam Talent". Swoim talentem zachwycił nie tylko polskie jury ale także występował w Niemczech, Czechach czy Gruzji. Dziś z niezwykłym pokazem na rurze wystąpił podczas półfinałowego odcinka "Mam Talent". Jurorzy nie mieli wątpliwości, że zasłużył na platynowy przycisk, który sprawia, że od uczestnik od razu trafia do wielkiego finału.

Jesteśmy tacy dumni też, jesteś doskonały, zasługujesz na wszystko. To jest tylko potwierdzenie twojego talentu. - podsumowała Agnieszka Chylińska.

Mam nadzieje, ze wszyscy, którzy kiedyś podcinali ci skrzydła, zbierają szczękę z podłogi - mówiła Julia Wieniawa.

Ja się nie zgadzam, żeby to co zrobiłeś nazywać sportem. (...) Jesteś artystą a nie sportowcem i za to wielkie gratulacje. - mówił Marcin Prokop.

Filip Drogos z pewnością na długo zapamięta to, co wydarzyło się na scenie "Mam Talent". Nie mógł uwierzyć w to, co wydarzyło się na scenie:

Ja w to nie wierzę! Aaaa! Jezus, jestem totalnie zaskoczony, nie spodziewałem się, że wejdę do finału, że dostanę platynowy przycisk. Zawsze chciałem dostać golden buzzer (złoty przycisk), dostałem coś lepszego - mówił szczęśliwy na Instagramie tuż po zejściu ze sceny.

Jego niesamowitym występem są zachwyceni nie tylko jurorzy ale również widzowie:

To było naprawdę niesamowite widowisko! To co zrobił Filip... Wow! Zasługiwał na platynowy przycisk. Gratulacje i powodzenia dla Niego

Zdecydowanie zasłużony

Brawo!!!! Mega się należy

Jesteście ciekawi, co Filip Drogos zaprezentuje w wielkim finale "Mam Talent"?

