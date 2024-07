1 z 7

Nowy, 11. sezon serialu "Barwy szczęścia" już od sierpnia w TVP 2. Czego zatem możemy spodziewać się po wakacjach? Mamy dla was nowe serialowe informacje!

W ostatnim odcinku przed końcem sezonu w końcu pojawiła się Klara, która uporała się z depresją poporodową. Czy wróci teraz do Huberta i córeczki?

Po tym jak zobaczy w dwuznacznej sytuacji męża z Ulą, poprosi go o rozmowę. Mąż będzie miał do niej żal o to, że zostawiła go z małą po porodzie, ale okaże się, że Klara nie zamierza tłumaczyć się ze swojej nieobecności i prosić o wybaczenie, a jedynie będzie chciała odzyskać córkę.

- Zrozumiałam, że nie chcę żyć bez Marysi. Z Tobą już nie mogę być. To koniec - powie Klara!

Co na to Hubert?

Odpowiedź na następnej stronie.

