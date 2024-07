Przed nami finał 10 sezonu ”Barw szczęścia” - i tydzień pełen serialowych emocji! Jakie niespodzianki tym razem czekają na widzów?

Emisja odcinków 1675-1679 w TVP2 o 20.05 od poniedziałku 5 czerwca do piątku - 9 czerwca.

Alicja (Monika Dryl) kolejny raz spróbuje zaszkodzić Łukaszowi (Michał Rolnicki)… i odwiedzi Kasię (Katarzyna Glinka), by „szczerze” porozmawiać o jej narzeczonym.

Co dalej?

- Doszłam do wniosku, że... powinnaś poznać moją wersję wydarzeń!

- Wybacz, ale twój zawodowy konflikt z Łukaszem to nie moja sprawa…

- Tylko że to, co Łukasz nazywa „zawodowym konfliktem”, to nie była różnica zdań, tylko jego perfidna intryga!