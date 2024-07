Związek ze starszym mężczyzną nadal należy w Polsce do rzadkości. Co ciekawe, częściej to starsi mężczyźni porzucają swoje młodsze kochanki. Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, gdy kobiety poza urodą nie miały nic do zaoferowania partnerowi.

Różnica wieku w związku

Związek ze starszym mężczyzną na pewno ma szansę na przetrwanie, jeśli jedyną barierą jest kilka lat różnicy. Kobiety dojrzewają szybciej niż mężczyźni, więc zainteresowanie osobami o kilka lat starszymi jest w pełni zrozumiałe i uzasadnione. Zakłada się, że partner będzie w stanie przez długi czas opiekować się żoną i potomstwem. Sprawa zaczyna się komplikować, gdy różnica wieku między partnerami wynosi 10 lat lub więcej. Uznaje się, że im bardziej mężczyzna jest starszy od kobiety, tym dysproporcje wiekowe są trudniejsze do pogodzenia. Dobrze, aby partnerzy mieli podobne priorytety i zainteresowania.

Przyczyny wchodzenia w związek ze starszym mężczyzną

Satysfakcja z bycia w związku ze starszym mężczyzną w dużej mierze zależy od podłoża takiej relacji. Przede wszystkim partnerzy powinni darzyć się miłością. Jeśli kobieta decyduje się na związek ze starszym mężczyzną, ponieważ chce się ustabilizować finansowo, to może on trwać na zasadzie układu „coś za coś” (młodość za pieniądze). Kolejną przyczyną bycia w związku ze starszym mężczyzną jest poszukiwanie bezpieczeństwa. Bardzo często dziewczyny, które nie miały ojca szukają go w swoim partnerze. Jedno jest pewne – w żadnym związku pozbawionym miłości, nawet jeśli przetrwa on próbę czasu, partnerzy nie będą w pełni szczęśliwi.

Młode kobiety w związku ze starszym mężczyzną

Polski aktor i reżyser filmowy – Andrzej Łapicki, wziął za żonę o 60 lat młodszą Kamilę Mścichowską (miała wówczas 25 lat, a on był po 80). Reżyser mówił wprost, że walczy ze starością, z kolei Kamila zdradziła, że odnalazła w nim przyjaciela. Byli ze sobą szczęśliwi przez 3 lata, Łapicki zmarł w 2012 r. Z kolei żona amerykańskiego reżysera – Woody’ego Allena (Soon-Yi Previn) jest od niego młodsza o 35 lat. Są szczęśliwym małżeństwem od 1997 roku. Producent filmowy wyjawił m.in., że żona nie znosi jego codziennej gry na klarnecie, nie toleruje jazzu – uzasadnił to przepaścią kulturową, która dzieli partnerów.

Związek ze starszym mężczyzną ma szanse na przetrwanie, jeśli jest gruntownie przemyślany przez obojga partnerów. Na pewno potrzebny jest spokój, wyrozumiałość, empatia – te cechy powinny oczywiście występować w każdej relacji, ale wydaje się, że w związku ze starszym mężczyzną są szczególnie pożądane. Trzeba liczyć się z czynnikami kulturowymi, np. ciekawskimi spojrzeniami gapiów, uwagami rodzin oraz aspektami biologicznymi – gorszym zdrowiem partnera, niemożliwością posiadania potomstwa, czy problemami z potencją. Nie każda kobieta potrafi zaakceptować fakt, że jej wybranek ma własne dzieci, często w jej wieku.