Beata Kozidrak i Roksana Węgiel niedawno nawiązały współpracę nagrywając wspólny singiel. Artystki przy okazji miały możliwość poznać się bliżej i podobno szybko złapały wspólny język. Teraz wokalistka Bajmu udzieliła wywiadu, w którym wypowiedziała się na temat 18-latki. Oceniła też jej relację ze starszym partnerem.

Reklama

Beata Kozidrak o związku Roxie Węgiel

Chociaż zarówno Beata Kozidrak, jak i Roksana Węgiel są znanymi polskimi wokalistkami, bez wątpienia mają inną grupę odbiorców. Niedawno jednak debiutujące w różnych czasach artystki postanowiły połączyć swoje siły i nagrały wspólny singiel, którym udowodniły, że kiedy jest artystyczna chemia, nieważny jest wiek. Piosenkarki szybko złapały dobry kontakt i zaczęły udzielać wspólnych wywiadów promujących piosenkę "Łobuz". Wówczas okazało się, że mają podobny gust w sprawie mężczyzn. W rozmowie z RMF FM Beata stwierdziła bowiem, że jako artystka wcale nie jest taka twarda, jak się to niektórym wydaje - potrzebuje ciepła, czułości, ale absolutnie w grę nie wchodzi facet określany jako "ciepłe kluchy". Roxie wówczas zawtórowała starszej koleżance, dodając, że "pierwiastek łobuza musi być".

EOS

Zobacz także: Roksana Węgiel została publicznie doceniona przez ukochanego: "Mam najlepszą narzeczoną"

Wiadomo, że Beata Kozidrak miała okazję również poznać narzeczonego Roksany, Kevina Mgleja. Wszystko dlatego, że 26-latek jest jednym ze współtwórców tekstu piosenki. Ta współpraca przypomniała wokalistce Bajm początki jej kariery muzycznej, którą zaczynała mając 18 lat, czyli dokładnie w tym samym wieku, w którym jest Roxie.

To jest cudowne. Kiedy nagrywałam z Roxie tę piosenkę, zdałam sobie sprawę, że kiedy zaczynałam, miałam 18 lat, a Roxie ma w tej chwili 18 lat. Widziałam, jak współpracuje ze swoim przyszłym mężem, jak on się nią opiekuje i po prostu wspomnienia wróciły. Wspomnienia z czasów, kiedy zaczynałam i kiedy byłam razem z Andrzejem, on mnie wspierał i razem budowaliśmy taką markę, jaką jest Bajm w tej chwili - wyznała Beata Kozidrak w rozmowie z ''Plotkiem''.

Pawel Wodzynski/East News

Zobacz także: Beata Kozidrak zmiażdżona przez internautów. Wszystko przez stylizację w ambasadzie

Reklama

Przypomnijmy, że związek Beaty Kozidrak nie zakończył się dobrze. Wokalistka rozwiodła się z Andrzejem Pietrasem w 2016 roku po dwuletniej separacji. Chociaż ich małżeństwo nie miało happy endu, nadal razem współpracują. Mają też zawodowe plany na przyszłość i wspólnie będą organizować jubileuszowy koncert Bajmu z okazji 45-lecia istnienia zespołu. Wokalistka w jednym z wywiadów zapowiadała: "Same hity Bajmu będą i piosenki, których myślę, jeszcze na żywo nie słyszeliście. Muszę to wszystko sobie w głowie powymyślać. Będę pracowała z ludźmi, z którymi poczuję satysfakcję. Na pewno to nie jest łatwe, ale kiedy wychodzę na scenę i widzę, że ludziom się to podoba, to jest to największa nagroda".

ONS