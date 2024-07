Zioła na grzybicę oraz zioła na grzybicę paznokci to ten sam zestaw leczniczych roślin. Zakażenia grzybami powodują szereg nieprzyjemnych dolegliwości, takich jak swędzenie, łuszczenie skóry, ropne wykwity, pęcherze i trudno gojące się strupy. Grzybica skóry i paznokci to dolegliwość znacznie wpływająca na komfort życia, dlatego bardzo ważne oprócz profilaktyki jest jej wczesne i odpowiednie leczenie.

Grzybica skóry i paznokci – higiena i profilaktyka

Grzyby bytują najchętniej w środowisku wilgotnym i ciepłym. Dlatego tak łatwo o zakażenie, szczególnie podczas korzystania z basenów, saun, siłowni czy solarium. Z tego względu grzybica rozwija się też najczęściej w miejscach takich jak: przestrzenie między palcami, zarówno stóp, jak i dłoni, pachwiny, fałdy skórne oraz paznokcie. Osoby z obniżoną odpornością (np. po przeszczepach, przewlekle chore – cukrzyca, nowotwory, otyłość, AIDS, starsze), osoby po długotrwałej antybiotykoterapii, leczeniu sterydami oraz stosujące preparaty hormonalne zapadają na tę chorobę częściej.

Ważne, aby podczas korzystania z miejsc, w których istnieje duże ryzyko zakażenia grzybami zachować odpowiednią higienę. Wybierać miejsca, gdzie standardem jest korzystanie ze sprzętu jednorazowego użytku oraz rękawiczek, dbać o odporność poprzez zdrowe odżywianie oraz regularną aktywnością fizyczną.

Zioła na grzybicę skóry i paznokci – leczenie grzybicy

Oprócz terapii odpowiednio dobranym antybiotykiem ważne również jest wzmocnienie odporności oraz zmiana jadłospisu w taki sposób, by wyeliminować z niego zbyt duże ilości białka i węglowodanów (ponieważ spożywane w nadmiarze powodują zaostrzanie objawów). Niezastąpione w walce z grzybem są również zioła. W leczeniu grzybicy skóry i paznokci szczególnie zalecana jest oczyszczająca kąpiel z imbirem i zielem skrzypu polnego. Ma ona działanie napotne przez co oczyszcza organizm i skórę z toksyn. Do stosowania zarówno w formie naparów, jak i okładów doskonale nadają się: aloes, komosa piżmowa, rozmaryn, pokrzywa, skrzyp, wilcacora, chmiel, czarci pazur (La Pacho), orzech czarny. Pomocne są również olejki: oregano, kokosowy, goździkowy oraz olejek z drzewa herbacianego. Ponadto ze względu na właściwości grzybobójcze warto uwzględnić w posiłkach czosnek.

Zioła i olejki wykazują przede wszystkim działanie antyseptyczne, przeciwzapalne, łagodzące świąd oraz pieczenie. Przyspieszają regenerację naskórka, wzmacniają układ odpornościowy oraz pomagają przywrócić naturalną florę bakteryjną organizmu dzięki czemu układ odpornościowy funkcjonuje sprawniej i jest bardziej odporny na nawroty zakażeń grzybiczych.

