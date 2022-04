Magdalena Stępień w długim oświadczeniu opowiedziała o sytuacji zdrowotnej swojego dziecka. Po przylocie do Izraela mały Oliwier został natychmiast zdiagnozowany i poddany leczeniu. Niestety badania wykazały, że jest to jeszcze bardziej rzadki nowotwór niż sądzili polscy lekarze. Przed chłopcem jeszcze długie leczenie, ale jego mama nie odstępuje go ona krok. A jak w tej sytuacji zachowuje się Jakub Rzeźniczak? Czy chce pomóc w leczeniu swojego dziecka?

Magdalena Stępień o relacji z Jakubem Rzeźniczakiem: "Pracujemy nad naszymi relacjami"

Jeszcze kilka miesięcy temu, gdy na jaw wyszło, że Oliwier jest poważnie chory, relacje Magdaleny Stępień z byłym partnerem były dość słabe. Piłkarz przejął się losem swojego dziecka i nawet publikował zdjęcia ze szpitala, szybko jednak wyszło na jaw, że rodzice chłopca nie są w stanie się porozumieć. Oświadczenia Jakuba Rzeźniczaka Magda Stępień nazywała "dobrą grą PR-ową" i w jednym z poruszających nagrań przyznała, że nie jest w stanie mieć normalnych kontaktów z kimś, kto tak ją zranił.

Jakub Rzeźniczak rozstał się z Magdą Stępień, gdy modelka była w zaawansowanej ciąży. Po narodzinach Oliwiera Magda Stępień bardzo cierpiała a szczegóły na temat zerwanej relacji zdradzała na Instagramie. Odkąd jednak synek byłej pary jest ciężko chory, modelka odrzuciła na bok dawne żale i przyznała, że postanowiła z Jakubem Rzeźniczakiem się dogadać. W pierwszym poście od wyjazdu do Izraela opowiedziała, jak czuje się jej syn i jak w tej sytuacji zachowuje się jego tata:

- Tu też pojawia się temat Taty Oliwiera. Pracujemy nad naszymi relacjami, nasze dziecko jest dla nas najważniejsze. Jego dobro jest ponad wszystko. Jesteśmy w stałym kontakcie - zdradza Magda Stępień

jakubrzezniczak25/Instagram

Zobacz także: Magdalena Stępień wciąż walczy o zdrowie Oliwiera: "U syna pojawiły się przerzuty"

Jakub Rzeźniczak mierzył się z niemałą krytyką z tytułu swojej postawy wobec chorego dziecka. Choć piłkarza bronił trener jego klubu sportowego, przekonując, że Jakub Rzeźniczak bardzo cierpi, czy Krzysztof Stanowski, fani wiedzieli swoje. Ogromne emocje wywołał także fakt, że Jakub Rzeźniczak nie wiedział o zbiórce pieniędzy na leczenie syna. Teraz jednak Magda Stępień zapewnia, że piłkarz chce pomóc swojemu synowi, także finansowo:

-Kuba zadeklarował również, że się zaangażuje w leczenie Olisia. Cieszy mnie to, że potrafiliśmy wznieść się ponad sprawy, które nas dzielą i skupić się na tym co naprawdę ważne - opisuje Magda Stępień.

Zobacz także: Jakub Rzeźniczak świętuje walentynki z ukochaną! Pokazał romantyczne zdjęcie

Jakub Rzeźniczak od momentu wyjazdu swojego syna na leczenie do Izraela także nie poruszał w mediach tematu choroby swojego dziecka. Piłkarz dystansuje się od tej sprawy i tak naprawdę dopiero teraz Magda Stępień ujawniła jak aktualnie wygląda sytuacja między nimi. Na profilu Jakuba Rzeźniczaka niezmiennie pojawiają się zdjęcia z murawy, albo z nową ukochaną. Ostatni post to wielkanocne zdjęcia pełne uśmiechu i miłości. Fotografie od razu poruszyły fanów, którzy twierdzili, że publikacje szczęśliwych zdjęć są nie na miejscu w momencie, gdy święta Magda Stępień spędza z synem w szpitalu. Piłkarz jednak jest konsekwentny i nie odpowiada na zaczepne komentarze. Wygląda na to, że Jakub Rzeźniczak angażuje się w pomoc synowi po cichu z dala od komentujących go internautów.