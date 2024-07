Ziarniniak Wagnera to choroba, która obejmuje małe i średnie naczynia krwionośne nerek i dróg oddechowych. Choroba może rozwijać się także w obrębie układu pokarmowego, nerwowego, oczu, uszu, stawów, mięśni i skóry. Uszkodzenia powstałe w wyniku ziarniniaka Wegenera to zapalenie naczyń. Białe krwinki atakują naczynia krwionośne. W efekcie naczynia mogą być niedokrwione i grozi im martwica.

Reklama

Przyczyna ziarniniaka Wegenera

Na ziarniniaka Wegenera najczęściej chorują osoby rasy białej w wieku 45-50 lat. Bezpośrednia przyczyna powstawania tej choroby nie jest znana. Ogólnie przyjmuje się, że przyczyną ziarniniaka Wegenera są zaburzenia funkcji układu immunologicznego, które prowadzą do powstawania odczynu zapalnego w naczyniach tętniczych. Przy tej chorobie pojawiają się przeciwciała cANCA, które są skierowane przeciwko enzymowi odpowiedzialnemu za rozkład białek – proteinaza 3. Mimo że dotąd nie ma pewności, liczne obserwacje sugerują, że przeciwciała cANCA są związane z przyczyną ziarniniaka Wegenera.

Reklama

Objawy ziarniniaka Wegenera

Ziarniniak Wegenera może objawiać się powoli i być ograniczony lub rozwijać się szybko i powodować liczne zmiany w organizmie. U 90% osób cierpiących na ziarniniaka Wegnera pierwsze objawy związane były z dolegliwościami nosa. Najczęściej był to uporczywy katar, ograniczenie drożności, krwawienie lub krwawe strupy na nosie. Rozwój ziarniniaka powoduje rozprzestrzenienie się zapalenia na kolejne narządy. Może to być zapalenie zatok, utrata słuchu, zapalenia ucha lub dziąseł. Niekiedy także zapalenie oka, wytrzeszcz gałki ocznej lub podwójne widzenie. Inne objawy ziarniniaka Wegenera to zmiana barwy głosu, krwioplucie i ból w klatce piersiowej. Na skórze mogą występować owrzodzenia, podskórne wylewy krwi i guzki. Z ziarniniakiem związane są także obciążenia układu ruchu (bóle mięśni i stawów), biegunki, obecność krwi w moczu i bóle brzucha. Objawy ziarniniaka Wegenera często dotyczą serca. Należą do nich: piekący ból w klatce piersiowej, duszność i pogorszona tolerancja wysiłku.