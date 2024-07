Żelatyna jest połączeniem białek i peptydów, które wpływają pozytywnie na rozwój i regenerację kości, stawów, skóry i paznokci. Obecność kolagenu w jej składzie powoduje, że często zalecana jest osobom starszym, z artretyzmem, których ciało nie produkuje już w wystarczającej ilości włókna kolagenowego w stawach. Jednak kontrowersje wokół żelatyny pojawiły się kilka lat temu, kiedy to wykryto chorobę wściekłych krów i żelatyna z kości wołowych została całkowicie wycofana z produkcji.

Reklama

Żelatyna – substancja często pojawiająca się w żelkach i galaretkach dla dzieci jest składnikiem potrzebnym organizmowi. Uzyskujemy ją za pomocą hydrolizy kolagenu, który znajduje się w skórze, stawach i kościach zwierząt. Warto także wiedzieć, że wiązki kolagenowe osłabiają się z wiekiem, dlatego starsze osoby narzekają na zesztywnienie stawów, bóle reumatyczne czy zmarszczki na skórze.

Właściwości żelatyny:

tłumi uczucie głodu – naturalnie wspomaga odchudzanie, zapobiegając nadmiernemu najadaniu się i zmniejsza możliwość występowania efektu jojo;

– naturalnie wspomaga odchudzanie, zapobiegając nadmiernemu najadaniu się i zmniejsza możliwość występowania efektu jojo; poprawia trawienie – ma wpływ na zwiększenie metabolizmu, jest jedną z substancji zalecanych na zaburzenia trawienia;

– ma wpływ na zwiększenie metabolizmu, jest jedną z substancji zalecanych na zaburzenia trawienia; poprawia kondycję paznokc i – sprawia, że są mocniejsze i nie pękają;

i – sprawia, że są mocniejsze i nie pękają; poprawia kondycję włosów – zmniejsza wypadanie włosów, które mają odpowiedni połysk i stają się mniej łamliwe;

– zmniejsza wypadanie włosów, które mają odpowiedni połysk i stają się mniej łamliwe; wzmacnia kości, stawy i chrząstki – zawartość kolagenu wspomaga ich strukturę, regenerując uszkodzone wiązadła kolagenowe;

– zawartość kolagenu wspomaga ich strukturę, regenerując uszkodzone wiązadła kolagenowe; nadaje jędrności skórze – z upływem lat skóra wiotczeje i pojawiają się na niej zmarszczki, regularne stosowanie żelatyny może spowolnić ten proces;

– z upływem lat skóra wiotczeje i pojawiają się na niej zmarszczki, regularne stosowanie żelatyny może spowolnić ten proces; jest substytutem białka dla osób zajmujących się kulturystyką;

dla osób zajmujących się kulturystyką; łagodzi objawy artretyzmu.

Czy żelatyna ma tylko właściwości prozdrowotne?

Kilka lat temu w Europie zrobiło się głośno o chorobie szalonych krów i na jakiś czas odrzucono niemal zupełnie mięso wołowe, a tym bardziej żelatynę. Niechęć wobec tego produktu została do dziś. Mimo że producenci zapewniają, że wytwarzają żelatynę z wieprzowiny, to obawa przed chorobami prionowymi (m.in. chorobą wściekłych krów) wstrzymuje wiele osób przed zakupem produktów, w których składzie się znajduje. Warto podkreślić, że spożywanie produktu zrobionego z „wściekłej krowy” może skutkować utratą zdrowia, a nawet życia. Zapotrzebowanie na kolagen można uzupełnić innymi produktami mięsnymi, m.in. znajduje się w golonce.

Zobacz także

Jeżeli ktoś bardzo chce stosować żelatynę, to może ją jeść w postaci owocowych żelków czy galaretki. W kuchni żelatynę dodaje się do śmietany, mas do ciast. Stosowana jest również podczas wyrobu jogurtów, serków homogenizowanych, lodów, ciast i wyrobów czekoladowych, tabletek i wielu innych produktów.