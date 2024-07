Kaszel w ciąży sam w sobie nie jest zagrożeniem, mimo silnych wstrząsów ciała, jakie powoduje. Może być jednak bardzo niebezpieczny, jeśli przyszła mama nie zdaje sobie sprawy z zagrożenia, jakim są dla płodu lekarstwa na przeziębienie dostępne w aptekach bez recepty. Wiele z nich zostało uznanych za szkodliwe, a jeszcze więcej nie zostało pod tym kątem przebadanych.

Reklama

Kaszel – niebezpieczny w czasie ciąży?

Kaszel w ciąży jest jedną z najbardziej uciążliwych dolegliwości, ponieważ utrzymuje się najdłużej ze wszystkich objawów przeziębienia, wywołuje uporczywe wstrząsy ciała, które są szczególnie nieprzyjemne dla ciężarnych kobiet, a poza tym ciężko go wyleczyć bez środków farmakologicznych. O ile katar, nawet nieleczony przechodzi zwykle po tygodniu, a gorączkę można zbić niewielką ilością bezpiecznego paracetamolu, o tyle leczenie kaszlu wymaga wiedzy o tym, które metody mogą zagrozić dziecku. Ważny jest zwłaszcza I trymestr ciąży, kiedy zaczyna się organogeneza (kształtowanie się organów) – wówczas nie można stosować większości leków. Nawet zażywanie tych, które nie mają przeciwwskazań w postaci ciąży, trzeba konsultować z lekarzem. Szczególnie narażone na szkodliwe działanie środków farmakologicznych są też płody w III trymestrze ciąży. Zawarty w wielu lekarstwach (np. w popularnej w aspirynie) kwas acetylosalicylowy i ibuprofen są przyczyną problemów kardiologicznych, zrastania się przewodu tętniczego i rozrzedzenia krwi matki, przez co w czasie porodu może dojść do krwotoku. Oprócz aspiryny i ibuprofenu dziecku mogą zagrozić np. Gripex i pastylki do ssania, takie jak Strepsils i Cholinex. Dlatego przed zażyciem jakiegokolwiek leku podczas ciąży trzeba przeczytać ulotkę i znaleźć w niej informację o działaniu farmaceutyku na płód.

Jesteś w ciąży? Zadbaj o dodatkowe ubezpieczenie i skorzystaj z atrakcyjnej oferty, którą daje Ci kod promocyjny Link4.

Domowe metody leczenia kaszlu w czasie ciąży

Najpopularniejsze domowe lekarstwa na kaszel, takie jak herbata z sokiem malinowych, miód i naturalne syropy (z cebuli, kopru włoskiego i anyżu) są całkowicie bezpieczne dla płodu, dlatego powinny być podstawą leczenia kaszlu u ciężarnych kobiet. Z herbatą trzeba jednak uważać w ostatnich miesiącach ciąży, bo jej silnie rozgrzewające działanie może wywołać skurcze i przyspieszyć poród. Jedna filiżanka gorącej herbaty z sokiem malinowym dziennie to pod koniec III trymestru optymalna ilość. Dla uzupełnienia kuracji można zażywać witaminę C. W aptece warto też pytać o preparaty na bazie ziół. Żadnego zagrożenia dla płodu nie stanowią syrop prawoślazowy ani tabletki z propolisu, które są bardzo skuteczne w walce z wirusami i bakteriami, a przy tym działają wykrztuśnie.

Zobacz także

Reklama

Jednak nie wszystkie ziołowe preparaty nadają się do stosowania podczas ciąży. Tymianek i podbiał, które zawierają duże ilości tymolu, mogą wywołać silne zatrucie. Niektóre nieziołowe wykrztuśne syropy i tabletki homeopatyczne, jak Stodal czy Homeovox, nie są groźne, ale ich włączenie do leczenia powinno już być skonsultowane z lekarzem. Jeśli kaszel, mimo leczenia, utrzymuje się dłużej niż tydzień, nie wolno zwlekać z wizytą w przychodni. W zapaleniu oskrzeli czy płuc skuteczny będzie tylko antybiotyk. Istnieją takie, które nie przedostają się do łożyska lub, nawet jeśli się przedostają, nie wpływają negatywnie na płód. Trzeba też pamiętać, że kaszel może być nie tylko objawem przeziębienia, ale też niebezpiecznej dla dziecka gruźlicy czy astmy.