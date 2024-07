Zapalenie opon mózgowych obejmuje obszary pokrywające mózgowie: oponę miękką, oponę pajęczynówkową oraz płyn mózgowo-rdzeniowy. Należy wykazać się czujnością, ponieważ na początku choroby zapalenie opon mózgowych jest często mylone z grypą czy przeziębieniem.

Pierwsze symptomy zapalenia opon mózgowych są zwodnicze – temperatura, ogólne osłabienie czy ból głowy zazwyczaj nie są traktowane jak poważne sygnały alarmowe.

Zapalenie opon mózgowych – objawy u dorosłych

Do zarażenia chorobą dochodzi najczęściej w wyniku długotrwałego przebywania z osobą chorą bądź nosicielem. Bakterie przedostają się do organizmu podczas kichania, pocałunku, używania tych samych przedmiotów, np. naczyń, sztućców. Najbardziej charakterystyczne objawy zapalenia opon mózgowych to:

gorączka – 39-40 stopni,

sztywność karku,

ból głowy,

ból gardła,

nudności,

wymioty,

drgawki,

drobne wynaczynienia krwi (wybroczyny),

nieuzasadnione przemęczenie,

nieuzasadniona senność,

utrata przytomności.

Następstwami zapalenia opon mózgowych mogą być choroby: padaczka, ropnie mózgu, problemy ze słuchem i mową, zaburzenia świadomości, niedowład kończyn.

Zapalenie opon mózgowych – objawy u niemowląt

Objawy zapalenia opon mózgowych u niemowląt mogą być inne niż te, które występują u dorosłych. Oprócz gorączki, nudności, wymiotów, mogą bowiem pojawić się następujące symptomy: zimne stopy i dłonie, brak apetytu, odgięcie głowy do tyłu, pulsujące ciemiączko, osłupienie, biegunka.

Zapalenie opon mózgowych – diagnoza

Zapalenie opon mózgowych diagnozuje się na podstawie obrazu płynu mózgowego – u zdrowych osób jest on klarowny i wodojasny. U osób chorych płyn jest mętny, żółtawy, o podwyższonej liczbie neutrofili (białych krwinek układu odpornościowego – w przypadku bakteryjnego zapalenia opon mózgowych) lub limfocytów (komórek układu odpornościowego należących do agranulocytów – w przypadku gruźliczego zapalenia opon mózgowych). Badanie przeprowadza się poprzez nakłucie lędźwiowe.