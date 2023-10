Gorączka u niemowlęcia to niepokojący sygnał. Oznacza, że w jego organizmie rozpoczyna się reakcja obronna na chorobę, związana najczęściej z rozwijającą się infekcją, której przebieg, szczególnie w przypadku małego dziecka, może być bardzo dynamiczny.

Reklama

Co robić, gdy zauważymy u dziecka niepokojące objawy?

O gorączce mówimy, gdy temperatura ciała wzrośnie powyżej 38°C. Warto pamiętać jednak, że organizm niemowlęcia reaguje inaczej niż starszego dziecka czy dorosłego. Za stan podgorączkowy uznaje się 37°C, lecz u malucha temperatura w ciągu dnia zmienia się i niekoniecznie taka wartość musi oznaczać zapowiedź prawdziwej gorączki. Oczywiście warto obserwować dziecko, kiedy widzimy, że jego samopoczucie jest złe, a temperatura ciała wzrosła. Gdy przekroczy 38°C, można rozważyć jej zbijanie, chyba że dziecko czuje się dobrze i nie występują inne niepokojące objawy. Gorączce mogą towarzyszyć takie objawy, jak kaszel i katar (w przypadku infekcji wirusowych) ale także drgawki i wymioty. Warto obserwować dziecko, by mieć pełną wiedzę na wypadek wizyty u lekarza.

Adobe Stock

Zbijanie gorączki należy zazwyczaj rozpocząć, gdy temperatura ciała przekroczy 38°C - wtedy można podać lek przeciwgorączkowy. Dla maluchów do 3. miesiąca życia optymalnym wyborem jest paracetamol. Paracetamol działa przeciwgorączkowo i przeciwbólowo i może być stosowany już od urodzenia, jednak przed skończeniem przez dziecko 3. miesiąca życia tylko po zaleceniu lekarza. Jaki lek z paracetamolem wybrać dla małego dziecka? W tej sytuacji nie ma miejsca na eksperymenty, warto sięgnąć po rozwiązania przeznaczone dla najmłodszych.

APAP dla dzieci Forte

APAP dla dzieci Forte to lek w zawiesinie, który można stosować od pierwszych dni życia, jednak przed ukończeniem przez dziecko 3. miesiąca życia tylko po zaleceniu lekarza. Jego wygodna formuła oraz akceptowalny przez dzieci smak ułatwia podanie leku*. APAP dla dzieci Forte jest wygodny w dawkowaniu – dzięki wysokiemu stężeniu 40 mg/ml jest mało płynu do podania. Należy podkreślić, że dawkę leku określa się na podstawie wagi dziecka, a nie jego wieku. Właściwą dawkę można określić na podstawie ulotki dla pacjenta lub kalkulatora dawkowania (dostępny TUTAJ), który po wpisaniu wagi dziecka określi, jaką ilość leku podać.

Mat. prasowe

Przestrzeganie zasad podawania leku przeciwgorączkowego, pomiar temperatury oraz zadbanie o to, by dziecko przyjmowało dużą ilość płynów to najważniejsze zasady, jakimi należy kierować się w czasie choroby malucha. Jeśli objawy, mimo podawania leku, nasilą się lub nie ulegną złagodzeniu, należy niezwłocznie skonsultować się ze specjalistą.

Zobacz także

* Leki na gorączkę i ból dla dzieci – postrzeganie marek, N=864, 77% matek dzieci w wieku 0-10 zgadza się, że stwierdzenie „APAP dla dzieci FORTE smakuje dziecku” pasuje do marki, Q1-Q4 2019, IQS

APAP dla dzieci FORTE, paracetamol, 40 mg/ml, zawiesina doustna. Wskazania do stosowania: Lek stosowany do krótkotrwałego, objawowego leczenia gorączki lub/i bólu o małym i umiarkowanym nasileniu (np. bólu głowy, bólu gardła, bólu lub/i gorączki w przebiegu grypy lub przeziębienia, bólu związanego z zapaleniem ucha środkowego, bólu zęba, bolesnego ząbkowania, bólów menstruacyjnych, bólów mięśni i kości, bólu lub/i gorączki związanych z odczynem poszczepiennym, gorączki w przebiegu ospy wietrznej lub biegunki wirusowej, bólu po zabiegu usunięcia migdałków podniebiennych). Lek stosowany jest u dzieci od 0 do 12 lat, młodzieży oraz dorosłych (włączając osoby w wieku podeszłym). U dzieci poniżej 3 miesiąca życia lek stosuje się tylko po zaleceniu lekarza. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: US Pharmacia, Sp. z o.o. ul. Ziębicka 40, 50-507 Wrocław

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Artykuł powstał z udziałem marki Apap