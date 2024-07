Urlop jest niezbywalnym prawem każdego pracownika – oznacza to, że nie można z niego zrezygnować ani też go odmówić. Jeśli urlop wypoczynkowy nie został wykorzystany w roku, w którym pracownik nabył do niego prawa, mówimy o zaległym urlopie, który należy wykorzystać do określonego momentu.

Reklama

Według przepisów Kodeksu Prawa Pracy urlop wypoczynkowy to dni wolne, które przysługują pracownikowi, zatrudnionemu w ramach umowy o pracę. Mamy prawo do 20 lub 26 dni wolnego, w zależności od stażu pracy i wymiaru czasu pracy. Staż poniżej 10 lat skutkuje przyznaniem 20 dni urlopu, natomiast w przypadku zatrudnienia na połowę lub 3/4 etatu jest on proporcjonalnie zmniejszany z zaokrągleniem do pełnego dnia.

Zaległy urlop wypoczynkowy powinien być udzielony najpóźniej 30 września następnego roku. Ważny jest dzień rozpoczęcia urlopu – zatem zaległy urlop nie musi się zakończyć do końca września, a jedynie wtedy powinien się zacząć. Pracodawca, udzielając urlop, powinien zachować kolejność chronologiczną, czyli najpierw należy się urlop zaległy, do którego prawo nabyto wcześniej, a dopiero później aktualny.

Zobacz także

Reklama

Jeśli pracodawca nie udzielił zaległego urlopu do 30 września, narusza przepisy. Nie oznacza to jednak, że pracownik traci prawo do urlopu – zgodnie z prawem wszelkie roszczenia związane z przedawnieniem urlopu przedawniają się po trzech latach. Jeśli szef narusza przepisy, nie uprawnia to podwładnego do tego, by rozpocząć urlop bez jego zgody.