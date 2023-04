"Love Island 7": Widzowie oburzeni zabawą w poród: "Marta straciła ciążę, a tu takie zabawy"

Widzowie, zapoznawszy się z zapowiedzią kolejnego odcinka "Love Island", w większości uznali, że zabawa w symulowanie porodu, jaką zaproponowano męskiej części wyspiarzy, jest wyjątkowo nie na miejscu. Przypominali, że jedna z uczestniczek, Marta, wyznała w trakcie programu, że w przeszłości straciła ciążę. Zobaczcie, o co chodzi.

"Love Island 7": Widzowie są zniesmaczeni symulowanymi porodami na wizji

Siódma edycja "Love Island" prawdopodobnie przejdzie do historii jako jedna z najbardziej emocjonujących. Nieustanne przetasowania w parach, czy wkroczenie do akcji Dody, która pojawiła się w "Love Island", by zapoznać uczestników w opiniami internautów na ich temat i oczyścić atmosferę - to tylko początek z wielu emocjonujących wątków tej odsłony miłosnego show. Tuż przed finałem wyniknęła kolejna sytuacja, która rozpaliła internet. Produkcja zorganizowała bowiem zabawę w symulowanie ciąży i porodu, w której wzięła udział męska część islandersów. Zdaniem widzów, pewna okoliczność sprawiła, że wyszło naprawdę niezręcznie...

Twórcy "Love Island", podgrzewając atmosferę przed emisją odcinka, tradycyjnie opublikowali krótkie zajawki z zapowiedzią tego, co będzie się działo. A wygląda na to, że niemało! Do programu powrócą Igor i Mateusz, by "wypełnić pewną misję", a obecni uczestnicy show będą "przeżywać poród". Ci, którzy dobrze pamiętali, że Marta z "Love Island" wyznała w jednym z odcinków, że kiedyś straciła ciążę, bardzo się oburzyli:

- Jako położna i kobieta jestem zażenowana tym... czymś. To nawet nie jest zabawne

- Marta straciła ciążę, a tu takie zabawy

- Przypominam tylko, że Marta mówiła, że straciła ciążę - pisali w komentarzach

Były jednak też osoby broniące pomysłu. Wskazywały, że uczestnicy nie udają, bo symulatory, jakie wykorzystano, naprawdę wywołują ból imitujący doświadczenia podczas porodu. Zdaniem tych komentujących, z takiego symulatora powinien skorzystać każdy mężczyzna, bo dopiero wtedy będzie miał jakiekolwiek wyobrażenie na temat tego, jak się czuje bóle porodowe.

A co wy o tym wszystkim sądzicie? Uważacie, że tym razem przesadzono, a może zgadzacie się z twierdzącymi, że taki symulator przydałby się każdemu mężczyźnie?