Rodzice, przygotowując się do kupna pierwszej wyprawki szkolnej, powinni pamiętać o takich jej elementach, jak np. strój galowy na szkolne uroczystości, strój sportowy, opakowanie na pierwsze śniadanie czy bidon na picie. Niezbędny jest też piórnik z przyborami.

Kupno podręczników i zeszytów to podstawa. Jednak w przypadku reszty wyprawki lista potrzebnych rzeczy dla pierwszoklasisty jest otwarta. Ważne, by tornister i przybory były bezpieczne dla dziecka.

Jak się przygotować do zakupu wyprawki?

Lista niezbędnych rzeczy dla pierwszoklasisty jest długa. Kompletowanie wyposażenia należy zacząć odpowiednio wcześnie, tak by rozłożyć wydatki w czasie. Pozwoli to uchronić budżet rodzinny przed nadmiernym przeciążeniem.

Co powinno znaleźć się w wyprawce pierwszoklasisty?

Szkoły często wywieszają na drzwiach lub tablicach listy potrzebnych rzeczy pierwszoklasiście. Warto jednak znać uniwersalny spis podstawowych elementów, które powinna zawierać wyprawka dla ucznia. Są to:

plecak lub tornister,

komplet książek (wybrane przez szkołę),

komplet zeszytów (w linię, kratkę, czyste),

opakowanie na śniadanie,

bidon lub termos na picie,

piórnik (w nim długopisy, ołówki, temperówka, gumka),

klej w sztyfcie,

nożyczki (plastikowe lub metalowe z zaokrąglonymi końcami),

kredki świecowe,

farby plakatowe,

kolorowe mazaki i zakreślacze,

bibuła,

plastelina,

blok techniczny,

papier kolorowy,

teczka (najlepiej z gumką lub na guzik),

strój sportowy,

obuwie (do chodzenia po szkole i na WF),

worek na obuwie,

strój galowy (na uroczystości szkolne),

kostium kąpielowy na basen.

Na co zwracać uwagę kupując plecak lub tornister?

Decydując się na zakup plecaka lub tornistra dla pociechy trzeba przede wszystkim zwrócić uwagę nie na wygląd, ale jego wykonanie. Ważne jest by był on wykonany z materiałów, które oddychają, dzięki temu dziecko nie będzie miało spoconych pleców. Należy również pamiętać o tym, by plecak był wyprofilowany i dopasowany do kręgosłupa, jego szelki regulowane, a dno tornistra usztywniane. Tornister nie może być też ciężki, by maluch w przyszłości nie miał problemów z wadami postawy.

