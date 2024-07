Wyprawka do zerówki zawiera artykuły szkolne, takie jak: kredki, flamastry, zeszyty i bloki rysunkowe. W przedszkolu dzieci korzystają też z własnych przyborów do higieny, np. szczoteczki do zębów, mydła, ręcznika. W czasie zabawy przedszkolaki mogą się pobrudzić, dobrze więc zaopatrzyć dziecko w dodatkowe ubranka na zmianę.

Reklama

Pierwsze dni dziecka w przedszkolu, np. po dłuższej wakacyjnej przerwie, to duże przeżycie dla malucha. Warto więc dopilnować, aby dziecku niczego nie brakowało w wyprawce, by zaoszczędzić mu ewentualnego dodatkowego stresu.

Gdzie szukać informacji o wyprawce dla dziecka

Informacje o dokładnej zawartości wyprawki rodzic może uzyskać bezpośrednio w budynku przedszkola lub na stronie internetowej placówki. Każde przedszkole ma swoją listę rzeczy dla dziecka, które rodzic ma dostarczyć na rozpoczęcie roku.

Co zawiera wyprawka do przedszkola

Wyprawka do przedszkola to wszystkie przedmioty, jakie przydadzą się dziecku w czasie zajęć przedszkolnych. W skład wyprawki wchodzą: plecak, piórnik, przybory szkolne, ubrania do ćwiczeń i leżakowania, odzież do zabaw na dworze, przybory do higieny oraz artykuły papiernicze.

Zobacz także

Standardowa wyprawka dla 5 latka i 6 latka zawiera:

Przybory szkolne i papiernicze:

blok rysunkowy i techniczny,

patyczki do liczenia,

ołówek,

gumka do ścierania,

kredki świecowe i ołówkowe,

mazaki,

temperówka,

farby plakatowe i akwarelowe,

pędzelki do malowania,

kubek na wodę,

klej do papieru,

plastelina,

zeszyty,

kolorowanki,

wycinanki,

nożyczki,

kolorowa bibuła,

arkusze białego papieru zwinięte w rolkę,

teczka na rysunki.

Przybory do higieny osobistej:

ręcznik do wycierania rąk,

szczoteczkę i pastę do zębów oraz kubeczek,

mydło do rąk,

papier toaletowy (opcjonalnie).

Ubrania dla dzieci:

Dobrze, żeby ubranka dla dzieci były wygodne i łatwe do zakładania. Lepiej wybrać sweter zakładany przez głowę lub zasuwany na suwak, niż zapinany na guziki. Z reguły w wyprawce przedszkolaka znajduje się:

worek na buty,

stój do ćwiczeń gimnastycznych (koszulka i spodenki lub dres),

buty na zmianę (najlepiej zapinane na rzepy z chropowatą podeszwą),

piżama,

odzież na zmianę (na wszelki wypadek gdy maluch się pobrudzi lub zamoczy).

Powyższa lista przedmiotów jest orientacyjna. Może okazać się, że część z rzeczy zapewnia placówka na miejscu i nie trzeba ich kupować, np. pościel i poduszkę dla dziecka. Aby uniknąć nieporozumień, najlepiej skontaktować się z przedszkolem i dopytać o szczegóły.