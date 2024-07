Odstąpienie od umowy o dzieło - przykład

Umowę o dzieło rozwiązać może zarówno przyjmujący zamówienie (wykonawca, dziełobiorca), jak i zamawiający (dziełodawca). Umowa o dzieło to rodzaj umowy cywilnoprawnej, w której wykonawca zobowiązuje się do osiągnięcia zamierzonego rezultatu, np. uszycia sukni ślubnej, namalowania portretu, napisania artykułu. Jest to umowa płatna, wzajemna i dwustronnie zobowiązująca. Przyjmujący zamówienie może wypowiedzieć umowę o dzieło, jeżeli np. nie otrzymał zaliczki od zamawiającego, zachorował lub w inny sposób zmieniła się jego sytuacja życiowa.