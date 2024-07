Wrzody na skórze najczęściej powstają u osób z obniżoną odpornością oraz u cukrzyków. Wymagają leczenia przy pomocy miejscowo działających antybiotyków. Bardzo ważna przy owrzodzeniach skórnych jest codzienna i dokładna pielęgnacja skóry.

Jak wyglądają wrzody skórne?

Wrzód na skórze jest zmianą przypominającą otwartą ranę, która lokalizuje się na powierzchni skóry. Owrzodzenia skórne najczęściej tworzą się na podudziach lub na stopach. Wykazują skłonność do krwawień, po czym przemieniają się w strupy. Jednym z niebezpieczniejszych wrzodów na skórze jest czyrak.

Przyczyny powstawania wrzodów skóry

Owrzodzenia na skórze są konsekwencją uszkodzenia tkanek powstającego na skutek procesu zapalno-martwiczego. Nierzadko przyczyną wrzodów na skórze są różnego rodzaju urazy: chemiczne, fizyczne lub termiczne. Bardzo częstą przyczyną tej choroby jest zakażenie, np. gronkowcem.

Leczenie wrzodów na skórze

W leczeniu wrzodów skórnych stosuje się preparaty lecznicze o działaniu miejscowym. Ponadto bardzo ważna jest codzienna pielęgnacja zmienionej chorobowo skóry. Osoba cierpiąca na wrzody skórne powinna systematycznie wymieniać opatrunki zakładane na krwawiące rany.

Czyrak – częsty rodzaj wrzodu skóry

Jednym z częściej pojawiających się na skórze wrzodów jest czyrak. Początkowo ujawnia się jako niewielki, zaczerwieniony i bolący guzek, następnie przemienia się w krostkę. Ostatnim etapem jest powstanie ropnia. Czyrak jest definiowany jako zapalenie mieszka włosowego o charakterze ropnym. Lokalizuje się najczęściej na obszarze skóry owłosionej lub w miejscach, w których w ciągu dnia gromadzi się brud oraz pot. Są to pachy, pachwiny, szyja, twarz i pośladki.

Kto jest najbardziej narażony na powstawanie czyraków?

Istnieją pewne grupy ludzi, które są najbardziej narażone do powstawania czyraków. Ten rodzaj wrzodu na skórze bardzo często rozwija się u cukrzyków. Ponadto zwiększoną podatność na zachorowanie wykazują osoby z obniżoną odpornością, AIDS i chorobami nowotworowymi. Osoby otyłe, ze względu na wzmożoną potliwość i zbieranie się zanieczyszczeń w fałdach skórnych, również należą do grup ryzyka powstania czyraka.

Co powoduje czyraki i jak je skutecznie zwalczać?

Czyrak jest konsekwencją zakażenia bakteryjnego wywołanego przez gronkowca złocistego. Bakterie (zwłaszcza u osób z obniżoną odpornością) przenikają do głębokich struktur skóry, w których powodują uszkodzenia. Rozwija się stan zapalny o charakterze miejscowym. Skutkuje to wytworzeniem się podskórnego bolesnego ropnia, który z czasem powiększa się i pęka.

Czyrak jest wrzodem skórnym, którego nie powinno się ignorować, gdyż może to skutkować rozwojem poważnych powikłań. Wśród nich wyróżnia się zapalenie szpiku kostnego lub sepsę. Jego leczenie polega na miejscowym stosowaniu antybiotyków. Lekarz może zlecić również drenaż ropnia, czyli nacięcie czyraka. W przypadku pęknięcia czyraka niepoddanego leczeniu chory powinien przyłożyć na uszkodzony obszar skóry okład odkażający. Można go przygotować na przykład z rywanolu.

Domowe sposoby na zwalczanie czyraków

Osoby, które często zmagają się z problemem czyraków powinny w codziennej higienie ciała stosować mydła antybakteryjne. W przypadku ujawnienia się pierwszych symptomów wskazujących na czyraka można zastosować gorące kompresy. Zaleca się przykładać je do chorego obszaru skóry co ok. 30 minut. Dobrze sprawdzą się także okłady z naparem czarnej herbaty lub szałwii, okłady z cebuli oraz czosnku. Wszelkie zabiegi najlepiej ponawiać do momentu pęknięcia czyraka i kontynuować do trzech dni po wypłynięciu ze wrzodu ropy. Wówczas ważne jest również zabezpieczenie powstałej rany jałowym opatrunkiem.