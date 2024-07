Kartka świąteczna to nie tylko nośnik życzeń, to też wyraz pamięci o drugiej osobie i sympatii do niej. Te emocje wyrazić możemy, przesyłając własnoręcznie zrobioną kartkę świąteczną. Do jej wykonania potrzebujemy kolorowych kartek, papieru karbowanego, kawałka ozdobnej słomy, konturówki do witraży, kleju, nożyczek, linijki i wyobraźni.

Podstawa kartki świątecznej

Najpierw wykonujemy podstawę kartki, na tej części napiszemy później życzenia. Najlepiej wykorzystać do tego grubszy papier, np. brystol. Wycinamy z niego prostokąt o wymiarach 9 na 20 centymetrów i zginamy na pół wzdłuż krótszej krawędzi.

Następnie z papieru w innym kolorze wycinamy prostokąt wielkości 6 na 7,5 centymetra. Tę część po przyozdobieniu nakleimy na froncie kartki świątecznej.

Środek karki świątecznej

Kolejnym krokiem w tworzeniu kartki świątecznej jest wycięcie z papieru karbowanego prostokąta 6 na 4,5 centymetra. Musimy teraz wyciąć kolejny prostokąt, tylko wewnątrz powstałego. Powinien być nieco mniejszy, np. 3,5 na 5 centymetrów, żeby papier karbowany stał się ramką. Przy wycinaniu środkowego prostokąta pomocny będzie nożyk do papieru albo żyletka.

Z papieru w innym kolorze odcinamy prostokąt nieco większy niż ten, który wycięliśmy na środku papieru karbowanego. Powinien on być na tyle duży, by dał się przykleić od spodu do ramki i na tyle mały, by nie wystawał poza nią.

Łączenie elementów kartki świątecznej

Gdy wszystkie elementy są gotowe, łączymy je ze sobą. Do ramki z papieru karbowanego przyklejamy od spodu prostokąt, który wypełni okienko. Następnie przyklejamy ramkę do prostokąta 6 na 7,5 centymetra – na środku. Brzegi ramki malujemy reliefem (konturówką) do witraży. Jest ona wypukła i kolorowa, dzięki temu kartka świąteczna będzie wyglądała jeszcze lepiej. Z ozdobnej słomy forujemy kokardkę i przyklejamy ją na najmniejszym prostokącie w kompozycji. Tak wykonaną wielowarstwową ozdobę przyklejamy do podstawy kartki na jej froncie. Własnoręczna kartka świąteczna jest gotowa, teraz tylko wpisujemy życzenia i możemy ją wysłać.