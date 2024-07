Ebola to wirus pochodzenia zwierzęcego. Zakażenie nim nazywane jest gorączką krwotoczną ponieważ w ostatnim stadium choroby dochodzi do rozległych krwawień z narządów wewnętrznych.

Ebola – groźny wirus

Przypuszcza się, że ostatnią epidemię Eboli zapoczątkowały owocożerne nietoperze, które są przysmakiem w Gwinei. Nie ma co do tego pewności, bo wirus ten znajduje się również w mięsie szympansów czy antylop występujących na tych terenach. Zwierzęta są naturalnymi nosicielami Eboli. Jednak obecnie człowiek najbardziej rozprzestrzenia zakażenie gorączką krwotoczną, ponieważ wirus ten świetnie funkcjonuje wśród ludzi. Filowirusy, do których zaliczany jest Ebola charakteryzują się dużą zdolnością do adaptacji i mutacji jeżeli zmuszają je do tego warunki środowiskowe.

Ebola – jak dochodzi do zakażenia?

Do zakażenia dochodzi poprzez bezpośredni kontakt z osobą chorą. Wirus znajduje się w krwi oraz płynach ustrojowych tj. ślina, pot i mocz. Wnika do organizmu poprzez uszkodzoną skórę lub błony śluzowe. Dlatego zarazić można się jedząc z talerza osoby chorej, całując ją, uprawiając z nią seks a nawet dotykając przedmiotów z którymi miała kontakt, czyli łóżko, ubrania, pościel. Wirus po śmierci nosiciela jest obecny w jego organizmie jeszcze kilka dni. W związku z tym wirusem Ebola można się zarazić jedząc niedogotowane lub surowe mięso, przede wszystkim nietoperzy oraz przez kontakt z krwią zakażonego zwierzęcia.

Ebola nie przenosi się drogą kropelkową tak jak np. grypa, dlatego nie zarazimy się przebywając w tym samym pomieszczeniu co osoba chora, np. w samolocie. Jednak zawsze należy zachować szczególną ostrożność. Gdy wybieramy się w podróż i mamy na ciele jakieś zranienia, najbezpieczniej na ten czas zakleić je plastrem i przestrzegać zasad higieny.

Objawy Eboli

Wczesne objawy gorączki krwotocznej są niespecyficzne i pojawiają się po kilku, kilkunastu dniach od zarażenia. Tak jak większość zakażeń wirusowych na początku wygląda jak zwykła grypa. Oprócz typowych dla infekcji wirusowej objawów, takich jak ogólne osłabienie, występują silne bóle głowy i brzucha oraz gorączka. W późniejszym etapie choroby pojawiają się biegunki oraz torsje. Punkt kulminacyjny choroby to krwotoki z odbytu, ust, uszu, nosa oraz oczu.

Nie wynaleziono jeszcze ani szczepionki ani lekarstwa na Ebolę. Wczesne wykrycie choroby daje szanse na jej wyleczenie. Śmiertelność w wyniku gorączki krwotocznej jest bardzo wysoka, dlatego tak ważna jest profilaktyka oraz bezwzględne przestrzeganie zasad higieny.