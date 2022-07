Uczestniczka "Love Island" w szpitalu. Została zarażona wirusem HPV

Związek Walerii i Piotra z 3. edycji "Love Island" to już przeszłość. Niestety, kolejna para z randkowego show Polsatu opublikowała w sieci oświadczenie w którym poinformowała o zakończeniu swojej relacji. Za pośrednictwem Instagramowego konta piękna uczestniczka przekazała fanom wiadomość, która wstrząsnęła internautów. "Love Island": Waleria i Piotr rozstali się "Love Island" niewątpliwie jedno z najchętniej oglądanych i najbardziej kontrowersyjnych, polskich randkowych show. Uczestnicy programu muszą łączyć się w pary, aby wytrwać w nich jak najdłużej. Jednak same układy nie wystarczą, ponieważ to widzowie decydują, kto pożegna się z programem. Waleria i Piotr zaszli aż do wielkiego finału show. I choć para nie zgarnęła głównej nagrody w postaci 100 tys. złotych, to podkreślała, że i tak czuje się niczym zwycięzcy. Waleria i Piotr stworzyli związek także poza kamerami, a swoim szczęściem chętnie chwalili się w mediach społecznościowych. Niestety, w sieci coraz częściej pojawiały się doniesienia o rozpadzie związku Walerii i Piotra , a fani swoje domysły argumentowali faktem, że zakochani coraz rzadziej chwalą się w sieci wspólnymi zdjęciami, a profilu uczestniczki zniknęły wszystkie wspólne fotografie z ukochanym. Również na profilu Piotra na próżno szukać ich wspólnych zdjęć... a w dodatku para przestała się obserwować na Instagramie . Dociekliwi fani nie dawali za wygraną i wciąż dopytywali swoich ulubieńców, czy zdecydowali się rozstać. Waleria przerwała milczenie i potwierdziła, że nie jest już z Piotrem. "Love Island": Waleria potwierdza rozstanie z Piotrem Tuż po zakończeniu 3. edycji "Love Island" Ania rozstała się z Czarkiem, a później...