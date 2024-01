Sylwia Grzeszczak zabrała głos w sprawie sylwestrowego występu Viki Gabor, która na imprezie TVP wykonała cover hitu "Co z nami będzie", mocno myląc tekst piosenki. Na młodą wokalistkę spadły gromy i niezasłużony hejt, co odbiło się szerokim echem w mediach. Co o tym sądzi sama Sylwia? Gwiazda zabrała głos, mając ważny apel!

Reklama

Sylwia Grzeszczak broni Viki Gabor?

Viki Gabor była jedną z gwiazd Sylwestra z Dwójką 2023/2024 w Zakopanem. Na scenie gwiazda miała okazję zaśpiewać utwór "Co z nami będzie" autorstwa Sylwii Grzeszczak i Libera. Niestety, młoda wokalistka pomyliła tekst, co nie umknęło uwadze internautom. Niektórzy nie szczędzili Viki złośliwości i ostrej krytyki, na co sama Gabor zareagowała jedynym słusznym komentarzem. Co zaś o samej sytuacji sądzi Sylwia Grzeszczak? Gwiazda sceny zabrała głos w rozmowie z Radiem ESKA. Zapytana o Gabor udzieliła nieco wymijającej wypowiedzi:

To może tak. W dzisiejszym świecie dużo się dzieje, jest dużo zagrożeń, jednak jestem za tym, żeby się wspierać i to jest ważne, żeby się szanować. Niektóre sytuacje mogę spowodować coś w konsekwencjach niedobrego, jesteśmy tylko ludźmi, pewne sytuacje mogę dotykać najczulszych miejsc w organizmie. mówi Grzeszczak

Na koniec Sylwia Grzeszczak zaapelowała:

Jestem za tym żeby wspierać, się nie hejtować! zadeklarowała Sylwia

Trudno się z nią nie zgodzić.

Kurnikowski/AKPA

W obronie Viki Gabor stanęli również jej fani:

Boję się dorosłych ludzi, którzy wyzywają i obrażają 16 latkę, bo pomyliła tekst piosenki. Chyba wy się rozpędziliście niebezpiecznie xD o was śpiewała.

Nikt nie jest idealny, poradziłaś sobie bardzo dobrze, nie spanikowałaś totalnie i dałaś radę i naprawdę powinnaś być z siebie zadowolona.

Zgadzacie się?

Reklama

Zobacz także: Sylwia Grzeszczak pojedzie na Eurowizję? Wymowny komentarz piosenkarki