Wielkanocne zwyczaje w Rosji są ściśle związane z obrzędami religijnymi. Rosjanie modlą się w cerkwi, a w Niedzielę Wielkanocną zasiadają do uroczystego śniadania. W Wielkiej Brytanii Wielkanoc, czyli Easter, to czas na spotkania z rodziną i przyjaciółmi. Brytyjczycy organizują pikniki i wspólne zabawy.

Reklama

Wielkanoc w Kościele katolickim obchodzi się zawsze podczas paschalnej pełni Księżyca, czyli w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni Księżyca. Oznacza to, że święto może przypaść między 22 marca a 25 kwietnia.

Wielkanoc w Rosji, czyli Pascha

Wielkanoc w Rosji nazywa się Paschą. Jest to najważniejsze święto w Kościele prawosławnym. Paschę poprzedza 40 dni Wielkiego Postu, podczas którego nie należy jeść mięsa, ryb i nabiału, pić alkoholu, a także bawić się i tańczyć. Obchody świąt wielkanocnych w Rosji rozpoczynają się w Niedzielę Palmową. Tego dnia święci się gałązki wierzby, by przypomnieć przybycie Jezusa do Jerozolimy. W Wielki Piątek wspomina się mękę Chrystusa i z tej okazji należy zachować ścisły post. W Wielką Sobotę, podobnie, jak u katolików, święci się pokarmy: pisanki, wędliny, sery, pieczywo oraz ciasta – kulicz (babkę drożdżową) i paschę (deser z twarogu i bakalii). Tego dnia odbywa się również nocna liturgia w cerkwi. Wielką Niedzielę Rosjanie zaczynają od uroczystego śniadania w gronie najbliższych. Na stołach znajdują się poświęcone pokarmy, a także przystawki, dania mięsne, zupy i kluski. W Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny odwiedza się rodzinę i przyjaciół. Każdą napotkaną osobę należy przywitać hasłem: „Chrystus zmartwychwstał”, na co odpowiada się: „Naprawdę zmartwychwstał”.

Jak wygląda Wielkanoc w Wielkiej Brytanii

Wielkanoc w Wielkiej Brytanii nosi nazwę Easter i jest obchodzona jako święto Zmartwychwstania Chrystusa, ale etymologia tej nazwy związana jest z wierzeniami i obrzędami z czasów pogańskich na cześć Eostre - bogini wiosny i płodności. Wielkanoc na wsypach jest czasem zabawy, radości i spotkań z bliskimi. Brytyjczycy nie przywiązują dużej wagi do obrządków religijnych, nie mają również tradycyjnych wielkanocnych potraw. Od Wielkiego Piątku do Wielkiego Poniedziałku włącznie nie chodzi się do pracy ani do szkoły. Są to dni wolne, podczas których urządza się spotkania z najbliższymi albo pikniki na łonie natury. W Niedzielę Wielkanocną przygotowuje się uroczyste śniadanie w gronie rodziny. Na brytyjskich stołach można znaleźć: jajka, pieczenie, wędliny, pieczywo oraz mnóstwo słodyczy, głównie czekoladowych jaj. Po posiłku osoby wierzące udają się do kościoła. W czasie Easter Brytyjczycy często organizują różnego typu gry i zabawy na świeżym powietrzu. Jedną z nich jest egg hunt – ukrywaniu jajek (lub zajączków) niespodzianek. Dorośli chowają czekoladowe jaja lub zajączki w domu lub ogrodzie, a dzieci mają je odnaleźć.

Zobacz także