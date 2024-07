Receptury na babki wielkanocne – drożdżową i piaskową

Wielkanocne babki to miękkie, delikatne ciasta, które ozdabia się cukrem pudrem lub lukrem, a czasem też bakaliami. Zarówno do babki drożdżowej, jak i piaskowej dodaje się masło, co znacznie podbija smak obu ciast. Żeby upiec babki wielkanocne, konieczne są formy z kominem.