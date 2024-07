Joanna Kurska rzadko bywa na imprezach związanych z show-biznesem, ale tym razem zrobiła wyjątek i nawet zabrała ze sobą córeczkę. Anna Klara Teodora zadebiutowała na ściance i wygląda na to, że doskonale czuła się przed obiektywem i spokojnie pozowała do kolejnych zdjęć. Tymczasem Joanna Kurska wzięła udział w akcji z ważnego powodu, fundacja, którą wsparła działa na rzecz wcześniaków, a sama szefowa "Pytania na śniadanie" też jest mamą dziecka, które przyszło na świat wcześniej...

Joanna Kurska ma za sobą trudne doświadczenia związane z porodem!

Joanna Kurska wzięła udział w akcji charytatywnej "Fundacji Pomaganie jest Trendy", która działa na rzecz noworodków, głównie wcześniaków. Swoje wsparcie okazały też m.in. Magdalena Stępień, Agnieszka Kaczorowska czy Jan Dąbrowski. Okazuje się, że temat wcześniaków jest szczególnie bliski żonie Jacka Kurskiego, bo sama jest mamą wcześniaka. Pierworodny syn Joanny Kurskiej, Kacper, urodził się dwa miesiące przed terminem i konieczna okazała się specjalistyczna opieka, z której korzysta większość wcześniaków.

Z kolei Anna Klara Teodora również była na granicy wcześniactwa. Joanna Kurska do szpitala trafiła miesiąc przed wyznaczoną datą porodu i trzy i pół tygodnia spędziła w szpitalu, aby pod okiem lekarzy czekać na bezpieczny termin. Był to okres pandemii koronawirusa na świecie, a to oznaczało utrudniony kontakt z najbliższymi i brak odwiedzin w szpitalach. Jacek Kurski nie mógł odwiedzać w tym czasie żony, a poród Anny Klary Teodory był transmitowany na żywo w internecie przez smartfona.

Anna Klara Teodora przyszła na świat w 2021 roku, a już 25 marca będzie świętowała swoje drugie urodziny. Dziewczynka rośnie jak na drożdżach i wygląda naprawdę uroczo. Zobaczcie sami!

Fundacja "Fundacji Pomaganie jest Trendy" aktywnie działa na rzecz wcześniaków i do pomocy angażuje gwiazdy. Wcześniej akcję wspierali raperzy, a teraz znane osobowości ze świata show-biznesu pokazują, że warto pomagać. Fundacja sprzedaje m.in. na stacjach Orlen i w Społem produkty oznaczone Duszkiem Babu. Całkowity zysk zostaje przekazany na zakup środków pielęgnacji i sprzętu dla oddziałów neonatologicznych. Świąteczny spot reklamowy, w którym wzięła udział m.in Joanna Kurska z córką pojawi się w sieci w wigilię.

