Wcześniaki mają mniejszą sprawność fizyczną i umysłową niż niemowlaki urodzone we właściwym terminie. W rozwoju maleństwa najważniejsza jest obserwacja i opieka.

Rozwój somatyczny i psychoruchowy wcześniaka

Wcześniaki nie mają do końca wykształconych narządów płciowych i posiadają niewielką ilość tkanki tłuszczowej. Przez to są bardziej sine niż rówieśnicy urodzeni we właściwym terminie porodu. Dzieci wcześniej urodzone są osłabione i by właściwie się rozwijać wymagają odpowiedniej pielęgnacji. U wcześniej narodzonego dziecka rodzice powinni zwracać uwagę przede wszystkim na rozwój somatyczny i psychoruchowy.

1. Rozwój somatyczny, zwany też cielesnym dotyczy wzrostu ciała dziecka, czyli obwodu głowy, klatki piersiowej i długości kończyn. Prawidłowy wzrost ciała pozwalają określić normy, jakimi są siatki centylowe. Na samym początku należy obliczyć wiek skorygowany, czyli od wieku dziecka trzeba odjąć liczbę tygodni jakich brakowało do pełnej ciąży, np. jeśli wcześniak ma 5 miesięcy, a urodził się miesiąc za wcześnie to jego wiek korygowany wynosi 4 miesiące i powinien rozwijać się tak samo jak dziecko 4-miesięczne.

2. Rozwój psychoruchowy, czyli związany z ogólną sprawnością ruchową niemowlaka wymaga bacznej obserwacji rodziców. Dlatego podczas opieki nad maleństwem powinieneś zwracać szczególną uwagę na to, czy maluszek uśmiecha się, odpowiada na uszczypnięcia, zaczepki, a podczas przewijania jego wzrok skupiony jest na rodzicach. Przypatruj się również temu, czy dziecko niezmiennie nie przybiera takiej samej pozycji ciała i nie układa się w kształt literki C. Zwracaj też uwagę na to jak często jest śpiące. Jeśli zauważysz niepokojące objawy zgłoś się jak najszybciej do specjalisty. Pamiętaj, że wcześniaki rozwijają się indywidualnie i nie każdy symptom musi oznaczać, że coś jest nie tak.