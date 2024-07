Wady wzroku u dzieci to coraz powszechniejszy problem. Aby chronić przed nimi malucha, trzeba przede wszystkim dbać o to, by jego dieta była bogata w witaminy, a czas spędzony przez ekranem komputera czy telewizora ograniczony do minimum.

Reklama

Najczęściej do okulistów trafiają maluchy z nadwzrocznością, krótkowzrocznością i astygmatyzmem. Nadwzroczność i astygmatyzm to wady wrodzone, ale krótkowzroczność pojawia się dopiero w okolicach 7. roku życia i jest zazwyczaj spowodowana niehigienicznym trybem życia. To głównie od rodziców zależy, czy dziecko nie będzie miało problemów ze wzorkiem. Działania profilaktyczne, jakie można podjąć to:

1. Suplementacja kwasu DHA podczas ciąży

Kwas DHA należy do grupy kwasów tłuszczowych omega-3. Jest jednym z najważniejszych składników diety kobiet ciężarnych, ponieważ odpowiada za prawidłowy rozwój mózgu i wzroku dziecka. Minimalna dzienna dawka tego kwasu tłuszczowego wynosi 200 mg, a optymalna – 500 mg. Najbogatsze w DHA są:

ryby,

skorupiaki,

migdały,

tofu,

orzechy włoskie,

oleje: lniany, rzepakowy i arachidowy.

Można też zażywać ten kwas tłuszczowy w postaci suplementów diety, które są dostępne w aptekach bez recepty (ok. 30 zł za 30 kapsułek).

Zobacz także

2. Wzbogacanie diety dziecka o produkty bogate w witaminy A, C i E

Za prawidłowe funkcjonowanie wzroku dziecka odpowiada przede wszystkim dawka witamin, jaką maluch otrzymuje w codziennych posiłkach. Najcenniejsze dla zdrowia oczu są te z grup A, C i E.

Źródła witaminy A:

wątróbka (cielęca, wołowa, z kurczaka),

marchew,

natka pietruszki,

żółtko jajka,

szpinak,

szczaw,

suszone morele,

czerwona papryka.

Źródła witaminy C:

pomidory,

kapusta,

papryka,

ziemniaki,

jabłko,

cytryna,

żurawina.

Źródła witaminy E:

nasiona słonecznika,

pestki dyni,

orzechy laskowe i pistacjowe,

migdały,

natka pietruszki,

jabłko,

żółtko jajka.

3. Ochrona oczu przed działaniem światła i zanieczyszczeń powietrza

Oczy szybciej się męczą i są bardziej podatne na uszkodzenia, kiedy nie mają żadnej ochrony przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych. Niekorzystnie wpływają na nie zwłaszcza promienie UV i dym papierosowy. Warto więc zachęcać dziecko do noszenia okularów przeciwsłonecznych z filtrem (pomóc mogą ładne oprawki) i nakłaniać palących domowników, aby wychodzili z papierosem na zewnątrz.

4. Ograniczanie czasu przed komputerem i telewizorem

Komputer

i telewizor to główne przyczyny problemów najmłodszych ze wzrokiem. Dzieci spędzają coraz więcej czasu przed ekranami, na co dostają przyzwolenie rodziców, którym najwygodniej zająć w ten sposób dziecko. Tymczasem badania wykazują, że maluchy poniżej 3. roku życia w ogóle nie powinny mieć kontaktu z mediami, a dopiero 10-latki mogą sobie pozwolić na ponad godzinne seanse. Ważna jest też odległość od ekranu – bezpieczna wynosi nie mniej niż 2,5 m.

Reklama

5. Odpowiednie warunki do czytania

Nie tylko szklany ekran, ale także czytanie znacznie obciąża wzrok, dlatego rodzice powinni zwracać uwagę na to, czy ich dzieci mają odpowiednio oświetlone biurka. Dobrze też, jeśli kształtują w najmłodszych nawyk robienia sobie 15 min. przerwy na każdą godzinę czytania.