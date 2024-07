Zygmunta Freuda nie trzeba nikomu przedstawiać – każdy choć raz w życiu spotkał się z tą postacią. Teoria Freuda odegrała dużą rolę w formowaniu się psychologii, teorii literaturoznawczych i kulturoznawczych, choć jej twórca wciąż jest uważany za postać kontrowersyjną i będącą niekiedy na bakier z etyką zawodową...

Kim był Zygmunt Freud

Zygmunt Freud nazywał się właściwie Sigismund Szlomo Freud. Z racji żydowskiego pochodzenia często był dyskryminowany i traktowany gorzej niż rówieśnicy. Nie był psychologiem ani psychiatrą, jak się powszechnie uważa – zaczął od studiowania biologii, ale ukończył studia medyczne, był neurologiem oraz prowadził praktykę lekarza ogólnego. Dopiero podczas praktyk w paryskim szpitalu Salpêtrière spotkał się z terapią nerwic histerycznych oraz hipnozą, co skierowało jego zainteresowania właśnie na odkrywanie nie organicznych, a ukrytych psychicznych przyczyn zaburzeń. To właśnie było podstawą teorii Freuda, czyli psychoanalizy.

Na czym polega teoria Freuda

Teoria Freuda opierała się na założeniu, że u każdego człowieka istnieje nieświadome życie psychiczne. Na tej podstawie opracował strukturę osobowości, która składała się z trzech czynników:

id – w nim znajduje się wszystko, co odziedziczyliśmy po przodkach oraz – co najważniejsze – popędy. Koncentruje się na tym, co przyjemne, czyli przede wszystkim na seksie ;

; ego – według Freuda ego, czyli ja, miało być tym, co pacjent myślał na swój temat. To ego decyduje o tym, które popędy będą zaspokojone. Wobec niezaspokojonych stosuje mechanizmy obronne (link: https://party.pl/porady/mechanizmy-obronne-regresja-racjonalizacja-i-dysocjacja-93418-r1/), które pomagają rozładować napięcie wywołane popędami z id.

superego – w nim znajdują się wpojone normy, zasady. Jest wewnętrznym strażnikiem moralności, który przemawia w naszej głowie głosem mamy, taty, babci, wujka Staszka i wszystkich tych, którzy nam powtarzali – nie rób tego, nie wypada!

Uwaga na nieświadome!

Jak można poznać co też dzieje się w naszej nieświadomości? Według teorii Freuda jest kilka sposobów na to, żeby to odkryć. Metody odkrywania podświadomych pragnień austriacki psychoanalityk z powodzeniem wykorzystywał:

hipnoza – wprowadzenie pacjenta w trans dawało psychoanalitykowi swobodny dostęp do treści nieświadomych;

freudowskie pomyłki, czyli mylenie imion, przejęzyczenia, zapominanie o różnych rzeczach. Wszystko to miało według psychoanalizy drugie dno, którym były nieświadome motywacje, uczucia, życzenia – najczęściej związane ze sferą seksualną. Gdybyś zapomniała o imieninach cioci, Freud powiedziałby, że tak naprawdę jej nie lubisz i to nie jest zwykły brak pamięci do dat czy gapiostwo, ale symptom twojej niechęci;

opór – jeśli pacjent nie chce rozmawiać na jakiś temat – bagatelizuje go, zmienia, unika lub nawet wprost mówi, że nie chce o tym rozmawiać, z pewnością coś się za tym kryje! Jeśli na przykład spóźniasz się ciągle na spotkania z koleżanką, być może w rzeczywistości wcale nie chcesz się z nią spotykać.

Jeśli na przykład spóźniasz się ciągle na spotkania z koleżanką, być może w rzeczywistości wcale nie chcesz się z nią spotykać. sny – według teorii Freuda to, co pojawia się w marzeniach sennych, jest symbolami nieuświadomionych treści. Sam sen natomiast to spełnienie pragnienia. Oczywiście, jak to w psychoanalizie, niemal wszystko sprowadza się do seksu. Freud stworzył dwie podstawowe grupy symboli – przedmioty posiadające otwór (wiązał je z narządami kobiecymi) i przedmioty długie (będące symbolami fallicznymi) – które mają być ukrytymi w nieświadomości pragnieniami. Biada więc tym, którym śnią się wieże, drzewa, klucze, studnie, filiżanki... Czy właściwie może nam się coś przyśnić bez skojarzeń?

Czy właściwie może nam się coś przyśnić bez skojarzeń? analizę swobodnych skojarzeń – bodaj najbardziej znana metoda, ponieważ właśnie z kozetką, siedzącym za nią psychoanalityku i leżącym na niej pacjencie, który mówi, co tylko przyjdzie mu do głowy, kojarzy się sesje psychoanalityczne. Tak też to wyglądało – psychoanalityk nie mówił nic, a pacjent mówić nie przestawał. Dzięki temu, że nie narzucano mu tematu, mógł powiedzieć o tym, co było dla niego najważniejsze. A czujny analityk słuchał i wyłapywał co ważniejsze rzeczy.

Wnioski z teorii Freuda

Jeśli nie chcesz być posądzony o nieczyste intencje, nigdy się nie spóźniaj, nigdy nie pomyl imion, zastanów się 10 razy zanim coś powiesz i najlepiej w ogóle nie sypiaj, bo nie daj Boże przyśni ci się studnia. Poza tym rozprawiaj swobodnie na wszelkie tematy, żeby nikt nie pomyślał, że któryś jest dla ciebie niewygodny i masz coś do ukrycia. Nie pomijaj nawet kwestii intymnych, bo jeśli to zrobisz, ludzie mogą cię posądzić o to, że coś nie tak u ciebie w sferze seksualnej i reagujesz oporem. A przede wszystkim... potraktuj ten artykuł z przymrużeniem oka. Jest o teorii Freuda, czyli psychoanalizie sprzed 100 lat. Przez ten czas koncepcja się cały czas rozwijała, wprowadzono kodeks etyczny i zasady, które w czasach Freuda był nagminnie łamane.

