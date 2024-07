SUP, czyli pływanie na desce bez żagla z wiosłem, to jedna z najłatwiejszych dyscyplin sportów wodnych z deską. Przed pierwszym wejściem do wody warto poznać kilka zasad, dzięki którym pływanie na stand upie będzie przyjemniejsze i mniej męczące. Dotyczą one np. wyboru deski czy techniki wiosłowania.

Opanowanie równowagi na desce SUP może być doskonałym wstępem do nauki windsurfingu i kitesurfingu. Deski SUP różnią się od sprzętu do windsurfingu, tym, że nie mają podpiętego żagla oraz miecza, czyli sztywnej płetwy, wystającej pionowo. Z tego powodu mają mniejszą stabilność, ale łatwiej się nimi skręca i ich sterowanie nie jest uzależnione od wiatru.

Deska SUP pompowana i twarda

Deski SUP dzieli się ze względu na rodzaj konstrukcji. Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje: pompowane i twarde. Deski pompowane przechowuje się zrolowane w plecaku. Ich konstrukcja nazywana „drop stitch” (technologia robienia nadmuchiwanych desek SUP) umożliwia wtłoczenie w ich środek powietrza pod wysokim ciśnieniem za pomocą specjalnej pompki. Deski twarde są większe i sztywniejsze od pompowanych. Ich transport i przechowywanie mogą być kłopotliwe, jeśli nie ma się dużego samochodu lub garażu. Twarde deski robione są, podobnie jak do surfingu, ze styropianu obłożonego laminatami z żywicy epoksydowej, kewlaru lub włókna szklanego. Upuszczenie takiej deski na kamienie może ją uszkodzić, z kolei deska pompowana wytrzyma upadek nawet z kilku metrów. Początkującym stand upowcom poleca się, z przyczyn praktycznych, deski pompowane, tym bardziej, że nadmuchanie jednej zajmuje 2,5 minuty.

Gdzie pływać na desce z wiosłem, jaką pogodę wybierać?

Na deskach SUP można pływać po morzu, jeziorze lub rzece. Na pierwszą lekcję pływania na desce bez żagla dobrze jest wybrać spokojny akwen, najlepiej z łagodnym wejściem do wody. Aby wejść na deskę, wystarczy zanurzyć się w wodzie do wysokości kolan. Przy samym brzegu statecznik deski (inaczej fin, czyli płetwa mocowana w tylnej części deski zwiększająca stateczność) będzie zahaczać o dno. Ponadto zbyt silny wiatr będzie utrudniał wiosłowanie.

Noszenie deski – wygodny uchwyt na środku kadłuba

Deski SUP są szerokie, dlatego aby ułatwić ich przenoszenie, mają wbudowaną wygodną rączkę na środku kadłuba. Deskę chwyta się tak, aby uchwyt skierowany był na zewnątrz, a dno deski w stronę osoby, która ją niesie. Dzięki takiemu rozwiązaniu można jednocześnie z deską przenosić wiosło.

Stand up paddle krok po kroku – wchodzenie na deskę, trzymanie wiosła i wiosłowanie

Pierwsze wejście na deskę najlepiej zacząć od pozycji klęczącej , pozwoli to oswoić się ze sprzętem i szybciej złapać równowagę. Klęka się w miejscu występowania uchwytu do przenoszenia deski, tak aby mieć go między kolanami. Po złapaniu równowagi staje się na kadłubie w lekkim rozkroku, na rozluźnionych nogach. Deska będzie najbardziej stabilna w czasie wiosłowania, dlatego od razu po wstaniu najlepiej zacząć wiosłować. Wzrok kieruje się przed siebie – to ułatwia równowagę.

Wiosłowanie polega na zanurzaniu pióra w wodzie i przeciąganiu go wzdłuż deski do wysokości pięt. Deska zacznie lekko skręcać, wtedy zmienia się stronę wiosłowania oraz dłonie (analogicznie jak w punkcie 2.).

Bezpieczne pływanie na desce z wiosłem

Pierwsze próby utrzymania równowagi na desce mogą zakończyć się kąpielą. Do pływania warto więc założyć specjalną piankę ochraniającą przed zimnem lub kamizelkę pływacką – obowiązkową, gdy nie umie się dobrze pływać.

SUP – pomysł na weekend dla całej rodziny

Pływanie na desce z wiosłem nie ma ograniczeń wiekowych. Wystarczy załapać równowagę i można uprawiać ciekawą formę rekreacji całą rodziną. To ciekawy pomysł na weekend dla aktywnych oraz mniej wysportowanych osób.