W piątek, 22 grudnia polskimi mediami wstrząsnęła wiadomość o śmierci Krzysztofa Respondka. Smutne wieści o 54-letnim aktorze przekazał jego kolega Krzysztof Hanke. Zaledwie kilka dni temu artysta występował przed publicznością. Nic nie zapowiadało tragedii. Choć cieszył się dużą popularnością dzięki roli w serialu „Barwy szczęścia” oraz wygranej w trzeciej edycji programu Polsatu „Jak oni śpiewają”, zaznaczał, że najważniejsza jest dla niego żona i dzieci. Nigdzie nie czuł się tak dobrze jak w domu w Tarnowskich Górach.

Krzysztof Respondek nie żyje. Dumny Ślązak, mąż i ojciec

Po południu dowiedzieliśmy się, że Krzysztof Respondek nie żyje. Artysta nagle trafił do szpitala. Niestety nie udało się go uratować. Gwiazdor opuścił żonę i dzieci. Rodzina była dla niego wszystkim. Ukochaną Kasię poznał w szkole. Dziewczyna pomogła mu zdać maturę, rzucając przyszłemu mężowi ściągę.

Krzysztof Respondek TRICOLORS/East News

Para pobrała się na ostatnim roku studiów. Dwa lata po ślubie Krzysztof Respondek i Katarzyna powitali na świecie pierwszą córkę. Później rodzina powiększyła się o kolejną dziewczynkę. Aktor prowadził zwyczajne życie – unikał skandali, nie tylko świetnie dogadywał się z żoną, ale podkreślał, że to ona rządzi w domu. Jak to w śląskiej tradycji.

Krzysztof Respondek TRICOLORS/East News

Moja babcia rządziła dziadkiem, moja mama ojcem. I ja kultywuję tę śląską tradycję – powiedział Krzysztof Respondek w tygodniku «Na żywo».

To właśnie Kasia namówiła go, żeby wziął udział w „Jak oni śpiewają”. Gwiazdor wygrał w 2008 roku i sprzedał samochód, który dostał od produkcji. Trzy lata później został laureatem w specjalnej, mistrzowskiej edycji show. Żona miała duży wpływ na jego karierę, bo ważniejsze dla aktora było szczęście rodziny, która co roku spędzała wakacje we włoskim miasteczku Bibione.

Krzysztof Respondek Damian KLAMKA/East News

Żona jest takim moim osobistym menadżerem. Ona mi doradza, czy przyjąć rolę. Ona namówiła mnie też do udziału w programie «Jak oni śpiewają» i przyjęcia roli w serialu Naznaczony. I były to strzały w dziesiątkę – zdradził na łamach «Twojego Imperium».

Jedna z córek Krzysztofa Respondka poszła w ślady ojca. Widzowie mogli zobaczyć Antoninę w „Barwach szczęścia”. Dziewczyna wcieliła się w rolę Ady, sympatii Huberta Pyrki (granego przez Marka Molaka). Natomiast jej tata grał w serialu w latach 2007-2015. Od 1999 roku był artystą kabaretu Rak.

Krzysztof Respondek Tomasz Zukowski/East News

Rodzinie Krzysztofa Respondka składamy kondolencje z powodu straty. Jak na razie bliscy aktora nie zabrali głosu po tragedii.

Krzysztof Respondek Piotr WYGODA/East News