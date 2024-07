Spuchnięta powieka może mieć wiele przyczyn, które nie muszą być związane z chorobą oka. Do najczęstszych przyczyn spuchniętych powiek należą alergie, zapalenie spojówek, zapalenie zatok, opryszczka i jęczmień.

Alergie przyczyną spuchniętych powiek

Spuchnięte powieki, katar i ból głowy mogą być symptomem alergii. Alergenem mogą być pyłki traw lub drzew, wówczas dolegliwości odczuwalne są zwykle od wiosny do jesieni. Najintensywniejsze objawy pojawiają się rano i wieczorem. Przyczyną alergii mogą być także produkty obecne w codziennej diecie, np. orzechy, czekolada, truskawki. Należy wówczas wyeliminować je z jadłospisu. W przypadku leczenia alergii należy zażywać wapno oraz leki zawierające feksofenadynę, które pomogą oczyścić zatoki i zmniejszyć zatkanie nosa. Na spuchnięte powieki najlepiej sprawdzą się dostępne bez recepty krople łagodzące tzw. „sztuczne łzy”.

Spuchnięte powieki przy zapaleniu spojówek

Dokuczliwe uczucie piasku pod powiekami, ból oczu, zaczerwienione i spuchnięte powieki oraz obecność ropy pod dolną powieką to objawy zapalenia spojówek. Najczęściej cierpią na nie osoby, które noszą szkła kontaktowe lub są alergikami. W zapaleniu spojówek należy stosować przepisane przez lekarza krople, które oczyszczą oczy z zalegającej wydzieliny i nawilżą powierzchnię gałki ocznej. Spuchnięte powieki można przemywać chłodnym naparem z rumianku lub solą fizjologiczną.

Spuchnięte powieki a zapalenie zatok

Do opuchnięcia powiek może prowadzić również zapalenie zatok. Jeżeli obrzękowi towarzyszy nasilający się podczas pochylania ból u nasady nosa, możemy z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że cierpimy na zapalenie zatok. Podczas zapalenia zatok należy unikać niskich temperatur oraz wiatru, które będą potęgowały ból. Przy łagodnym zapaleniu zatok pomóc mogą inhalacje oraz leki dostępne bez recepty. Jeżeli objawy nie ustają w ciągu najbliższych 2-3 dni należy zgłosić się do lekarza.

Jęczmień na oku, czyli bolesne opuchnięcie powieki

Bolesna i spuchnięta powieka może być objawem jęczmienia na oku. Jest to ropny guzek, który tworzy się zwykle na krawędzi powieki. Zmiana utrzymuje się od 4 dni do dwóch tygodni. W leczeniu jęczmienia można stosować rozgrzewające suche okłady na zamknięte powieki. Okład taki można przygotować zawijając w czysty gazik np. ciepłe ugotowane jajko w skorupce. Tego typu okłady można powtarzać 3 razy dziennie po 10-15 minut. Jeżeli zmiana jest ostra i towarzyszy jej silny ból należy zgłosić się do lekarza, aby przepisał właściwy antybiotyk.

Spuchnięta powieka a opryszczka

Spuchnięta powieka może być także spowodowana opryszczką. Opryszczkę wywołuje wirus HSV. Opryszczka narządu wzroku może pojawić się w postaci zaczerwienionej i spuchniętej powieki, owrzodzonej rogówki lub bolesnych pęcherzy na powiece. Leczenie opryszczki nadzoruje okulista, polega ono na stosowaniu preparatów antywirusowych w postaci maści.

