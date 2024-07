Objawem grzybicy albo podrażnienia i wysuszenia może być pękająca skóra między palcami. Przeważnie aby zlikwidować problem wystarczy odpowiednie nawilżenie i natłuszczenie skóry, uzupełniające płaszcz lipidowy. Jednak gdy to nie pomaga, konieczna jest wizyta u dermatologa i farmakologiczne rozwiązanie problemu.

Wysuszenie i luki w płaszczu lipidowym powodują pękanie skóry między palcami

Pękająca skóra między palcami to problem występujący przeważnie zimą, kiedy skóra jest szczególnie narażona na podrażnienia. Źle wpływa na nią zarówno mróz, jak i duża suchość powietrza w wyniku jego ogrzewania. W tym okresie zwłaszcza dłonie potrzebują mocnego nawilżenia, szczególnie ich wierzch, który przesusza się szybciej i pęka. Niezbyt dobrze na kondycję skóry wpływa też klimatyzacja. Bardzo ważne jest, by dostarczać skórze nawilżenia i regularnie odbudowywać naruszoną barierę lipidową zwłaszcza gdy zaczyna ona pękać i się łuszczyć. W tym celu warto używać kremów i balsamów, a co jakiś czas zrobić odżywczo-nawilżającą maskę na ręce, np. zabieg parafinowy.

Pękająca skóra między palcami po myciu rąk – silne detergenty

Silne środki czyszczące również podrażniają skórę i niszczą jej warstwę ochronną. Zbyt mocne mydło wysusza i ściąga, dlatego skóra jest o wiele bardziej podatna na uszkodzenia. Sposobem na pękającą skórę między palcami w takim wypadku jest zmiana mydła na delikatne, a najlepiej hipoalergiczne, by nie podrażniało dodatkowo zranionych miejsc. Dobrym wyborem są mydła naturalne, których na rynku jest coraz więcej. Do zmywania naczyń natomiast koniecznie trzeba używać rękawic, ponieważ płyn do naczyń jest bardzo agresywnym detergentem dla podrażnionej skóry. Bardzo ważne jest także nawilżanie i natłuszczanie skóry zaraz po jej umyciu.

Mocne podrażnienie – kremy nałożone na pękającą skórę między palcami pieką

Gdy pękająca skóra między palcami posmarowana kremem do rąk sprawia ból i piecze, trzeba zrezygnować z tego preparatu. Jak zatem przywrócić skórze dobrą kondycję? Balsamem po goleniu. Nawilżające balsamy po goleniu są przeznaczone do podrażnionej i wysuszonej skóry, a więc po nałożeniu nie będzie piekło ani bolało. Skóra zostanie zregenerowana na tyle, by z czasem można było smarować ją kremem do rąk. Szczególnie dobrze nadają się do tego balsamy po goleniu, które są hipoalergiczne i bezzapachowe albo przeznaczone do skóry wrażliwej.

Grzybica także powoduje pękanie skóry między palcami

Jeśli domowe sposoby i szczególna pielęgnacja zawiodły i pękająca skóra między palcami nie chce się goić, może być ona objawem grzybicy. Dermatolog zleci kurację przeciwgrzybiczą prawdopodobnie do stosowania miejscowo, w postaci kremów i maści. Podczas terapii o wrażliwe miejsca należy szczególnie dbać, by nie rozprzestrzenić zmian ani ich nie zaostrzyć. Zdarza się też, że pękająca skóra między palcami wynika z choroby grzybiczej całego organizmu, którą wywołują grzyby candida albicans. Wówczas leczenie jest o wiele bardziej skomplikowane, wymaga nie tylko stosowania leków miejscowo i doustnie, ale też wykluczenia z diety produktów sprzyjających namnażaniu tych drożdżaków.