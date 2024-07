Balsam do ciała jest kosmetykiem wszechstronnym – ma wiele właściwości, które odpowiadają na większość problemów ze skórą i ciałem. Nie dość, że właściwie nawilży, ujędrni, a nawet wysmukli, to jeszcze nada zdrowy koloryt i poprawi strukturę naskórka.

Reklama

Balsamowanie ciała jest powszechne, gdyż regularna pielęgnacja skóry wpływa na nią pozytywnie i poprawia ogólny wygląd. Aby balsam do ciała działał właściwie, musisz dobrać go do własnych potrzeb. Rodzaje balsamów do ciała:

1. Regenerujący – stosowany na suchą, a nawet przesuszoną skórę. Nawilża ją, odbudowuje powłokę ochronną, jednocześnie ochrania ją przed czynnikami zewnętrznymi. Przeważnie jest tłusty, wzbogacony olejkami roślinnymi bądź kwasem hialuronowym.

Zobacz także

2. Nawilżający – przeznaczony dla skóry normalnej bez szczególnych problemów. Stosowany głównie dla utrzymania odpowiedniego poziomu wody w skórze. Przeważnie jest lekki i delikatny w konsystencji, aby nie obciążyć naskórka i zawiera w składzie wyciągi z owoców.

3. Kojący – przeznaczony do stosowania w przypadku skóry bardzo wrażliwej, atopowej czy z reakcją alergiczną. Zawiera w znacznej mierze środki uśmierzające dolegliwości skórne: panthenol, alantoinę. Ten balsam do ciała jest dostępny tylko w aptekach i stosowany jest w większości przypadków jako lek, a nie kosmetyk.

4. Ujędrniający – jest to produkt nazywany anti-ageing, czyli stosowany w walce z naturalnym procesem starzenia się skóry wraz z wiekiem. Balsam do ciała w takim przypadku ma właściwości stymulujące kolagen, odpowiedzialny za jędrność i elastyczność skóry. W składzie ma najczęściej retinol, wapń i koenzym Q10, które poprawiają strukturę starzejącej się skóry.

Pamiętaj jednak, że najlepiej balsam nakładać po kąpieli, ponieważ wchłonie się błyskawicznie i dotrze do warstw skóry, położonych głęboko. Stosuj go regularnie – przynajmniej raz dziennie, a pierwsze efekty zauważysz już po 2-3 tygodniach.