Remont łazienki to przedsięwzięcie, które przebiegnie szybko i bezproblemowo, gdy dokładnie je zaplanujemy. Kolejność wykonywania poszczególnych prac jest w tym wypadku bardzo istotna.

Pamiętajmy o tym, aby wszelkie prace hydrauliczne czy elektryczne powierzać specjalistom.

Krok 1: Plan, kosztorys i ustalenie kolejności prac remontu łazienki

To, jakie mamy wyobrażenie o idealnie wyglądającej łazience, musimy niestety skonfrontować z możliwościami przestrzennymi tego pomieszczenia oraz zasobnością portfela. Dokładny kosztorys i orientacja w cenach poszczególnych elementów wyposażenia dadzą nam pełny obraz tego, jak będzie wyglądała łazienka po remoncie. Warto planować wszystko z dużym wyprzedzeniem. Wówczas mamy możliwość na dokładne przewertowanie wielu ofert i znalezienie np. wymarzonej wanny w promocyjnej cenie. Ważne jest również dokonanie pomiarów oraz rozplanowanie rozmieszczenia poszczególnych urządzeń i wyposażenia. Pamiętajmy również, aby kolejność wykonywania poszczególnych prac przebiegała płynnie, a prace remontowe były przeprowadzane w odpowiedniej kolejności (by na przykład nie montować wanny przed pracami związanymi z modernizacją hydrauliki pomieszczenia). W konstruowaniu planu i kosztorysu warto skorzystać z porad specjalisty, np. architekta lub użyć internetowej aplikacji, dzięki której dobierzemy m.in. kolor ścian do mebli i podłogi.

Krok 2: Usuwanie starej glazury i prace hydrauliczne

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac najpierw należy dokonać tak oczywistych czynności jak: zamknięcie dopływu wody, prądu oraz usunięcie starych elementów wyposażenia. Warto również ocenić stan podłoża. W przypadku, gdy płytki mocno przylegają czasem nie trzeba ich usuwać. Jednak sytuacja ta jest możliwa tylko w przypadku, gdy łazienka jest duża, a podniesienie progu o kilka centymetrów nie spowoduje bardzo dużej różnicy poziomów między łazienką a resztą mieszkania. Częściej stare płytki trzeba skuć. Jest to proces żmudny i niestety bardzo kłopotliwy. Po usunięciu starej glazury podłoże musi być idealnie wyrównane i odpowiednio zagruntowane, tak by położenie nowej mogło zostać wykonane prawidłowo. Podczas kucia starej glazury ważne jest, aby nie uszkodzić żadnych instalacji ani nie przebić rur. Jeżeli instalacja hydrauliczna jest nowa a rury plastikowe, nie ma konieczności ich wymiany. Jeżeli natomiast są żeliwne i do tego mocno skorodowane, warto je wymienić, ponieważ w niedalekiej przyszłości mogą ulec uszkodzeniu i zniweczyć przeprowadzony remont.

Krok 3: Ogrzewanie i wymiana instalacji elektrycznej

Ogrzewanie w łazience jest bardzo istotnym elementem wyposażenia. Jeżeli decydujemy się na ogrzewanie podłogowe (elektryczne) należy wybrać płytki dostosowane do ogrzewania podłogowego i elastyczny klej. W czasie remontu warto wymienić stary grzejnik, aby przyszłości jego awaria nie zniweczyła remontu i nie zwiększyła kosztów związanych z jego wymianą, gdy trzeba będzie kuć świeżo położoną glazurę.

Krok 4: Równanie ścian, układanie glazury i hydroizolacja

Po skuciu płytek konieczne jest wyrównanie ścian i zastosowanie wodoodpornych, specjalnie przeznaczonych do łazienki zielonych płyt gipsowo-kartonowych. Za ich pomocą wyrównamy wszelkie ubytki oraz przykryjemy rury. Dzięki nim płytki zostaną położone na idealnie równej i gładkiej powierzchni.

Hydroizolacja. Przed ułożeniem płytek, w miejscach narażonych na działanie wody (wokół wanny i kabiny prysznicowej) warto ułożyć solidną izolację przeciwwilgociową z płynnej folii. W narożach podłogi przydadzą się dodatkowe taśmy hydroizolacyjne. Takie zabezpieczenie uchroni nas przed przeciekaniem wody do sąsiada i zagrzybieniem ścian. Po ułożeniu płytek i montażu urządzeń, miejsca styku brodzika lub wanny ze ścianą trzeba też zabezpieczyć silikonem sanitarnych odpowiednio wyprofilowanym (tak, by woda mogła spływać do wanny lub brodzika). Można też zastosować dodatkowe taśmy izolacyjne.

Krok 5: Montaż wanny, brodzika i umywalki

Robiąc remont łazienki często wymieniamy wannę na kabinę prysznicową. Ma to swoje plusy i minusy. Kabina pozwala wygospodarować więcej miejsca w łazience i ułatwia wchodzenie pod prysznic, ale wanna zapewnia większy relaks i bywa przydatna zwłaszcza, jeśli w domu są małe dzieci. Na szczęście wybór jednych i drugich urządzeń jest ogromny i każdy może wybrać coś dla siebie – zarówno do małych jak i dużych łazienek.

Wybierając umywalkę trzeba określić sposób montażu (czy będzie nablatowa, podblatowa, wisząca czy stojąca. Z szafką, w której można schować ręczniki i drobiazgi, czy bez szafki), wielkość i kształt. Dostępne są umywalki owalne, okrągłe, prostokątne, narożne i w wielu innych kształtach.

Krok 6: Prace wykończeniowe

Wykończenie łazienki to praca najprzyjemniejsza, ale również czasochłonna - fugowanie, położenie silikonu oraz montaż armatury i ustawienie mebli. Teraz trzeba wszystko wyczyścić, ostatecznie dopasować i zamontować. W tym momencie jest jeszcze czas na wprowadzenie drobnych poprawek lub modyfikacji pierwotnego planu.

Ile kosztuje remont łazienki

Ceny remontu łazienki są zmienne i zależą od zakresu wykonywanych prac (czy jest to jedynie wymiana glazury czy gruntowna modernizacja) oraz rodzaju wykorzystanych materiałów. Zakładając, że remont dotyczy średniej wielkości (około 5 m2) łazienki w bloku i obejmuje wymianę płytek, montaż nowej kabiny prysznicowej, umywalki i wc podwieszanego, a materiały są ze średniej półki cenowej, koszt nie powinien przekroczyć 12 tys. złotych.