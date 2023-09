Katarzyna Cichopek pokazała łazienkę po remoncie. Fani patrzą tylko na to

Katarzyna Cichopek należy do grona gwiazd, które chętnie relacjonują w mediach społecznościowych to, co dzieje się w ich życiu, nie tylko zawodowym, ale i prywatnym. Gwiazda "M jak miłość" pochwaliła się zdjęciami ze spektalu, w którym gra. Na Instastory pokazała też remont łazienki. Aktorka przed świętami Bożego Narodzenia zdecydowała się całkowicie odmienić to wnętrze. Czy to się uda? Zobaczcie sami... Katarzyna Cichopek zdecydowała się na remont łazienki i pokazała pierwsze efekty! Katarzyna Cichopek zazwyczaj na Instagramie prezentuje kolejne stylizacje , publikuje rodzinne zdjęcia i fotografie z podróży , a tym razem pokazała swoją łazienkę, która jest aktualnie w trakcie remontu. Na ścianach dopiero zaczynają pojawiać się płytki, ale na efekt końcowy trzeba jeszcze trochę poczekać. Wygląda na to, że gwiazda "M jak miłość" postanowiła coś zmienić w swoim stylowym domu i tym razem nie chodzi jedynie o dodatki, ale o kapitalny remont. Zobacz także: Katarzyna Cichopek w jeansach, które perfekcyjnie podkreślają talię. Podobne kupicie w Sinsay za 49 zł! Łazienka w domu Katarzyny Cichopek aktualnie wygląda jak plac budowy, ale na ścianach powoli pojawiają się płytki i widać, że tym razem gwiazda postawiła na ciemną kolorystykę. - Tu nieco gorzej. Tu jest tylko połowa mozaiki, bo uwaga, zabrakło nam płytek - wyznała aktorka. Gwiazda "M jak miłość" wybrała płytki w ciemnych barwach i nie zdecydowała się na duży format, ale postawiła na małe heksagonalne płytki do łazienki, które w ostatnim czasie są jednym z najmodniejszych wzorów. To nie wszystko! Na ścianie nad wanną pojawiły się płytki arabeska, nadające wnętrzu niebanalnego i ponadczasowego charakteru. Jesteście ciekawi efektu finalnego?...