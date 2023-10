Po śmierci założyciela zespołu 2 plus 1, prywatnie męża Elżbiety Dmoch, piosenkarka wycofała się z życia publicznego. Janusz Kruk w 1992 roku zmarł na zawał serca, co jego wybranka przypłaciła załamaniem nerwowym. Wokalistka przez lata żyła w biedzie, mogąc liczyć jedynie na skromną emeryturę. Fani długo zastanawiali się, co słychać u gwiazdy legendarnego już kolektywu muzycznego. Pod koniec ubiegłego roku dowiedzieliśmy się, że Elżbieta Dmoch zasłabła w swoim mieszkaniu. Artystka trafiła do szpitala i była bardzo słaba. Lekarze przez kilkanaście dni walczyli o zdrowie piosenkarki, która zmagała się z COVID-19 i miała problemy z krążeniem, a także ostre zapalenie płuc. Choć jej stan się poprawił, Elżbieta Dmoch nadal żyje w opłakanych warunkach. Polska Fundacja Muzyczna wreszcie przekonała ją do remontu mieszkania. Jednak potrzebna jest pomoc.

Elżbieta Dmoch czeka na remont mieszkania

Jak poinformowali przedstawiciele Polskiej Fundacji Muzycznej, Elżbieta Dmoch żyje w mieszkaniu, które nie było odnawiane od lat 70. Lokum jest wyraźnie zniszczone i nieprzystosowane do emerytowanej piosenkarki, która porusza się przy pomocy tzw. chodzika. Dzięki inicjatywie organizacji rozpoczął się remont nieruchomości.

Niedawno naszej Fundacji udało się przekonać Elę do wyremontowania mieszkania, które od początku istnienia (lata 70.) nigdy remontowane nie było. Archaiczne i mocno zniszczone: lamperia, lastryko, żeliwna wanna, wiekowa kuchnia, rozpadająca się szafa z czasów PRL i inne urządzenia – to wszystko było w bardzo złym stanie i nie stwarzało warunków dla zdrowego i godnego życia. Aktualnie w mieszkaniu trwa całkowity remont łazienki i kuchni, z wymianą wszystkich mebli i urządzeń, z położeniem podłóg z terakoty i glazury — czytamy w oświadczeniu.

Niestety Elżbieta Dmoch nie jest w stanie sfinansować całego remontu, który pochłania mnóstwo pieniędzy. Dawna członkini zespołu 2 plus 1 pobiera skromne świadczenia emerytalne, które nie pokryją kosztów prac. Konieczne jest jeszcze odnowienie łazienki oraz kuchni piosenkarki.

Wszystko to Elżbieta Dmoch finansuje samodzielnie z dawnych oszczędności, bo nie byłoby to możliwe ze skromnej emerytury. Pieniądze nikną jednak w zastraszającym tempie. Już teraz widzimy, że nie wystarczy ich na dokończenie remontu w skali, jaka dla utrzymania zdrowia Pani Eli, jest niezbędna i rekomendowana przez lekarzy — przekazała fundacja.

Chcemy oprócz podłóg w łazience i kuchni, wszędzie wymienić niezdrowe płytki pcv, na łatwą w utrzymaniu czystości terakotę, chcemy pomalować całe mieszkanie, a nie tylko dwa pomieszczenia — dodano.

Polska Fundacja Muzyczna chce dostosować mieszkanie do obecnego stanu zdrowia Elżbiety Dmoch, która zmaga się m.in. z bólami kręgosłupa. Artystka potrzebuje specjalistycznych mebli, ale także rzeczy codziennego użytku. Organizacja potrzebuje około 30 tysięcy złotych, by dokończyć remont.

Ela musi mieć nową szafę na wymiar, bo stara się rozpadła, stara wanna zardzewiała. Chętnie też zakupimy, lub przyjmiemy dla Eli w darze, nowe rzeczy, w miejsce starych i rozpadających się. Potrzebujemy wersalki, 3-4 krzeseł (może z małym stołem?), marzymy o fotelu terapeutycznym z rozkładanym oparciem — bardzo by się przydał na schorowany kręgosłup Elżbiety — czytamy w komunikacie.

Bardzo się cieszymy, że możemy ogłosić zbiórkę pod nazwą: Więc chodź, pomaluj jej świat — remont u Eli Dmoch na wymienione wyżej zakupy i dokończenie remontu, na wszystko potrzebujemy ok. 30 tysięcy złotych, ale zadowoli nas każda kwota i wsparcie. Każdą złotówkę wykorzystamy w tym celu jak zawsze – jak najlepiej potrafimy — dodano.

Środki na remont mieszkania artystki można wpłacać tutaj. Mamy nadzieję, że uda się dokończyć odnawianie lokum Elżbiety Dmoch i gwiazda będzie mogła żyć w godnych warunkach.

