Sandra Kubicka już wkrótce po raz pierwszy zostanie mamą, ale to niejedyne wydarzenie w jej życiu. Po ślubie z Alekiem Baronem para zdecydowała się na zakup własnego domu, w którym planują zamieszkać razem z synkiem. Chociaż dom był gotowy do przeprowadzki, to okazuje się, że bez remontu się nie obędzie. Wszystko zaplanował Alek Baron? Nie uwierzycie, ci wyznała Sandra Kubicka!

Reklama

Sandra Kubicka w zaskakujących słowach o nowym domu

Sandra Kubicka przygotowuje się właśnie do narodzin syna i już wie, że ze względów zdrowotnych będzie to cesarskie cięcie. Modelka ma już wyznaczony termin, ale tuż przed porodem czuje się na tyle dobrze, że nadal jest bardzo aktywna. Ostatnio wzięła nawet udział w premierze kolekcji, którą projektowała dla jednej z sieciówek, a teraz wybrała się do nowego domu, aby zobaczyć postępy. Okazuje się, że to już nie są drobne zmiany, a kto jest autorem poprawek? Nie uwarzycie!

Pojechałam dziś do domu zobaczyć, co Alek nawymyślał. Miało być parę drobnych zmian... Przypominam, że dom był w stanie skończonym, gotowym do wprowadzenia, ale Alek chciał kilka rzeczy zmienić. Cytuje: 'Jeśli nie zrobimy tego teraz to nigdy nie zrobimy' napisała Sandra Kubicka

Okazuje się, że artysta zdecydował się też na remont kuchni. Sandra Kubicka wydaje się mocno zaskoczona faktem, że drobne zmiany przerodziły się w generalny remont:

A tu była kuchnia dodała z żalem modelka

Instagram @sandrakubicka

Reklama

Zadowolony z remontu wydaje się Aleksander Baron, który już niebawem będzie mógł przeprowadzić się do wymarzonego domu razem z żoną i synkiem:

Najważniejsze, że książę dumny dodała Sandra Kubicka

Instagram @sandrakubicka

Instagram @sandrakubicka