Roksana Węgiel niedługo po skończeniu 18 lat wyprowadziła się do Warszawy. Oprócz przygotowań do matur oraz nowej trasy koncertowej, cieszy się z kupna pierwszego mieszkania inwestycyjnego. W dodatku wraz z Kevinem pracują nad remontem jego własnego. Pracami nad nowym lokum chwali się na Instagramie. Jak przebiega remont? Zobaczcie, co zdradziła nam wokalistka.

Roksana Węgiel o remoncie nowego mieszkania

Choć początkowo związek Roksany Węgiel i Kevina Mgleja wywołał niemałe kontrowersje, wygląda na to, że relacja jest trwała, a zakochani mają wobec siebie poważne plany. Po tym, jak Roksana Węgiel zakończyła egzaminy maturalne, skupiła się na kolejnym wyzwaniu: remoncie mieszkania Kevina. Zapytaliśmy Roksanę Węgiel o postępy prac remontowych:

- Nie pytaj, tragicznie! (...) Stworzyliśmy super projekt (...), już czekam na efekt końcowy, aczkolwiek remont się dopiero zaczyna, więc tak jak Ci mówię, dużo się dzieje. Koncerty, projekty, nagrania plus remont, co jest naprawdę wycieńczające - przyznała w rozmowie z Party.pl.

Co jeszcze zdradziła nam Roxie? Zobaczcie nasze video.

