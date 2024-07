Relacje interpersonalne, czyli związki między ludźmi to sposób komunikowania się: wyrażania uczuć i postaw, przekazywania informacji. Relacje między partnerami mogą być pozytywne - wyrażać się poprzez miłość, intymność; negatywne – kiedy pojawia się manipulacja, nienawiść lub pozostawać obojętne – rozmówcy wykazują wobec siebie dystans emocjonalny. Na rozumienie komunikatu wpływ ma w 93% komunikacja niewerbalna (mimika, gestykulacja, postawa) i elementy prozodyczne (ton głosu), słowa to tylko 7%.

Reklama

Relacje interpersonalne a komunikacja niewerbalna

Na komunikację niewerbalną składają się mimika – wyraz twarzy, kinezjetyka – postawa, gesty, pozycja ciała, proksemika – odległość od rozmówcy oraz parajęzyk – wysokość i natężenie głosu. Sygnały niewerbalne należy łączyć z kulturą, w której wychował się rozmówca.

Mowa ciała nie kłamie – przykładowe sygnały niewerbalne, na które warto zwrócić uwagę w relacjach międzyludzkich:

Negatywne relacje międzyludzkie

Aby prawidłowo odczytać znaczenie mowy ciała, konieczne jest połączenie minimum dwóch elementów. O tzw. postawie zamkniętej, mówimy, kiedy na przykład ktoś siedząc, krzyżuje nogi, ręce i odchyla ciało do tyłu – suma tych sygnałów sugeruje, że dana osoba jest nastawiona negatywnie do rozmówcy. Inne, ważne symptomy niewerbalne to:

Zobacz także

gwałtowne odwrócenie głowy – wrogie nastawienie;

– wrogie nastawienie; ręce splecione na piersi – wrogie nastawienie;

– wrogie nastawienie; ręce ukryte głęboko w kieszeni – skrywanie uczuć;

– skrywanie uczuć; przestępowanie z nogi na nogę – zdenerwowanie;

– zdenerwowanie; brwi do połowy obniżone – zakłopotanie;

– zakłopotanie; całkowite obniżenie brwi – dezorientacja, strach;

– dezorientacja, strach; masowanie płatków uszu – obawa, dezorientacja;

obawa, dezorientacja; palce u stóp skierowane do środka – niepewność;

– niepewność; palec wskazujący podniesiony do ust – chęć przerwania mówiącemu;

– chęć przerwania mówiącemu; nogi skrzyżowane, ciało oparte na jednej nodze, druga stopa skierowana czubkiem buta do podłogi – rozdrażnienie;

– rozdrażnienie; drapanie po nosie – typowe przy okłamywaniu;

– typowe przy okłamywaniu; skulenie ramion – przygnębienie;

– przygnębienie; kontakt wzrokowy utrzymywany przez mniej niż 30% czasu trwania rozmowy (ogółem) – nieuczciwość; złe intencje;

(ogółem) – nieuczciwość; złe intencje; stukanie palcami w stół – zniecierpliwienie.

Pozytywne relacje międzyludzkie

Otwarta postawa ciała oznacza zainteresowanie tym, co druga strona ma do przekazania, jest wyrazem sympatii. Rozłożone ręce, lekki rozkrok, uśmiech – to sygnały przyjaznych relacji międzyludzkich. Inne pozytywne oznaki to:

delikatne kiwanie głową – zgoda z rozmówcą;

– zgoda z rozmówcą; uśmiech, który jednorazowo nie trwa dłużej niż pięć sekund – serdeczność;

– serdeczność; pochylanie głowy na bok – zainteresowanie tym, co mówi rozmówca;

– zainteresowanie tym, co mówi rozmówca; odgarnianie włosów z twarzy przez kobietę – w kontakcie z mężczyzną oznacza flirtowanie;

– w kontakcie z mężczyzną oznacza flirtowanie; częste spoglądanie na siebie, ale nie dłużej niż przez około 60% czasu trwania rozmowy (ogółem) – zainteresowanie;

(ogółem) – zainteresowanie; schludny, niebieski strój – osoba komunikatywna, otwarta;

– osoba komunikatywna, otwarta; ręce ułożone w tzw. wieżyczkę (połączone ze sobą palce lewej i prawej ręki przy szeroko rozstawionych nadgarstkach) – pewność siebie, kontrola sytuacji;

(połączone ze sobą palce lewej i prawej ręki przy szeroko rozstawionych nadgarstkach) – pewność siebie, kontrola sytuacji; stanie ze złączonymi nogami – szacunek dla rozmówcy;

– szacunek dla rozmówcy; rozmówcy w odległości 15-45 cm od siebie – strefa intymna; ludzie w bardzo bliskiej relacji, silnie związani emocjonalnie;

– strefa intymna; ludzie w bardzo bliskiej relacji, silnie związani emocjonalnie; rozmówcy w odległości do 120 cm od siebie – strefa osobista; przyjacielskie relacje.