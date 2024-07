Internet zaoferował anonimowość, co prawda tylko pozorną, ale sprawiła ona, że internauci czują się bezpiecznie. Bez obaw można wyszukiwać wstydliwe lub trudne tematy, o które niezręcznie zapytać. Najpopularniejszym sposobem wciąż pozostaje forum, na którym szuka się takich tematów jak rozwód, autyzm czy ogólnie psychologia.

Dlaczego ufamy radom z forum?

David Dunning, profesor psychologii na Uniwersytecie Cornell, przeprowadził serię eksperymentów. Wyszedł z założenia, że ludzie zachowują się racjonalnie, w związku z tym nie powinni ufać obcym, ponieważ nie mogą przewidzieć ich postępowania. Badania polegały na pożyczeniu małej sumy pieniędzy osobie, którą pierwszy raz spotkano. Okazało się, że ponad 60% badanych osób zaufało obcym. O czym to świadczy? Jesteśmy bardziej ufni i czujemy się częścią społeczeństwa bardziej, niż myśleliśmy. Dunning twierdzi, że ludzie czują społeczny obowiązek do poszanowania drugiej osoby. Dlatego też chętnie szukają i udzielają informacji na forum.

Kiedy szukamy pomocy w internecie?

Dzięki poradom z internetu można stosunkowo szybko uzyskać odpowiedź na nurtujące pytania. Jednak czy szybkość nie wpływa na obniżenie jakości? Trudno jednoznacznie na to odpowiedzieć, ponieważ wszystko zależy od tego, kto odpowiada za prowadzenie forum. Zawsze warto traktować te informacje z pewną dozą nieufności. Anonimowość jest sprzymierzeńcem osób, które nie chcą publicznie pytać o trudne, czasem wstydliwe tematy. Jednak jest też druga strona medalu – zdarzają się tzw. trolle internetowe, czyli użytkownicy, którzy mogą obrażać i ośmieszać innych – trudno wtedy o zbudowanie atmosfery bezpieczeństwa. Mogą także celowo podawać fałszywe informacje i wprowadzać w błąd.

Fora specjalistyczne

Oprócz ogólnych for internetowych jest wiele miejsc, które zrzeszają ludzi o podobnych zainteresowaniach i problemach. Najbardziej wartościowe są fora, które posiadają oficjalnego eksperta, który jest autorytetem w danej dziedzinie. Na forum autyzmu lub poruszającym temat rozwodu może to być psycholog lub terapeuta. Jego wypowiedzi powinny być poprawne merytorycznie, warto im zaufać szczególnie, gdy eksperci przedstawiają się swoim imieniem i nazwiskiem. Decydując się na wypowiadanie w internecie, muszą szczególnie dbać o jakość porad.

Jednak porady z sieci nie powinny zastępować wizyty u specjalisty – w wielu przypadkach nie można postawić diagnozy bez osobistego spotkania.

Forum jako grupa wsparcia

Według zasad psychologii forum może pełnić funkcję grupy wsparcia. Jeśli zbiorą się na nim na przykład rodzice dzieci z zaburzeniami odżywiania, mogą wymienić się swoimi doświadczeniami, kontaktami do specjalistów oraz po prostu wspierać się w trudnych, kryzysowych chwilach. Jest to szczególnie ważne, gdy chodzi o schorzenie stosunkowo rzadkie, w związku z tym bardzo trudno w otoczeniu o osobę z podobnym problemem, która w pełni zrozumie sytuację. Internet sprawia, że odległości przestają mieć znaczenie. Jeśli jednak na forum nie ma eksperta, trzeba kilka razy rozważyć każdą poradę. Jeśli wiele osób powtarza pewną opinię, może zadziałać społeczny dowód słuszności, polegający na tym, że reszta forumowiczów (zwłaszcza, gdy nie są do końca pewni) jest w stanie przyjąć opinię większości.