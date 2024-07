Suche gardło jest oznaką odwodnienia, choroby albo po prostu zbyt małej wilgotności powietrza. Śluzówkę nawilżą mleko z miodem, napar z siemienia lnianego, herbata malinowa i preparaty apteczne. Pomoże też nawilżenie powietrza w pomieszczeniu.

Reklama

Przyczyny suchego gardła

Gdy powietrze nie jest wystarczająco wilgotne lub gdy oddycha się przez usta, śluzówka gardła wysycha. Suche gardło dokucza też podczas przesiadywania w klimatyzowanych pomieszczeniach lub w dymie tytoniowym. Zimą natomiast przyczyną suchej śluzówki może być przesuszone powietrze w pomieszczeniach, co jest częstym zjawiskiem w sezonie grzewczym, albo przebywanie w pobliżu kaloryfera.

Suche gardło jako objaw choroby

Uczucie suchości i drapanie w gardle może oznaczać chorobę lub odwodnienie. Zbyt mała ilość płynów w organizmie sprawia, że błony śluzowe nie są odpowiednio nawilżone, stają się suche, mogą swędzieć i drapać. Gdy suchość w gardle odczuwana jest niemal bez przerwy lub bardzo często, należy wykonać badania w kierunku chorób. Suche gardło to jeden z objawów chorób autoimmunologicznych takich jak zespół Sjögrena oraz choroba Gravesa-Basedowa. Przyczyna może leżeć też w infekcji ślinianek przyusznych. Suchość gardła występuje również przy nadczynności tarczycy, chorobach nerek i cukrzycy. Wówczas nie jest jedynym objawem.

Reklama

Sposoby na nawilżenie gardła

Aby nawilżyć gardło, trzeba dostarczyć sobie płynów – śluzówka powinna zareagować niemal natychmiast na taki ratunek. Suchość pomoże wyeliminować nawilżenie powietrza. Jeśli nie ma do dyspozycji nawilżacza, wystarczy w pomieszczeniu postawić naczynie z wrzątkiem lub wziąć gorący prysznic i zostawić otwarte drzwi do łazienki. Parująca woda zwiększy wilgoć na tyle, by powietrze nie sprawiało dyskomfortu podczas oddychania. Warto też robić inhalacje nad miseczką z wrzątkiem i rozpuszczoną w nim solą. Domowe sposoby na nawilżenie gardła to także picie mleka z miodem i cytryną, kleiku z siemienia lnianego, płynnego kisielu lub herbat ziołowych i owocowych: malinowej, z imbirem lub miętowej. Można użyć również aptecznych preparatów w formie spreju.