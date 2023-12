Pomimo faktu, że siódma edycja "Hotelu Paradise" już dobiegła końca, afery się nie kończą. Tym razem z kolei oberwało się Klaudii El Dursi. Za co? Czy prowadząca powiedziała dwa słowa za dużo? Jedna z uczestniczek tak właśnie uważa. Koniecznie poznajcie szczegóły!

Bez wątpienia siódma edycja "Hotelu Paradise" była jedną z bardziej kontrowersyjnych. Wszystko za sprawą barwnych uczestników i niespodziewanych zwrotów akcji. Ta zakończyła się jakiś czas temu. Mimo to emocje wciąż są ogromne. Ostatnio wszyscy rozpisywali się na temat niespodziewanego związku Rocha i Luizy z "Hotelu Paradise". Teraz z kolei znowu jest głośno o jednej z bardziej kontrowersyjnych uczestniczek show, Łucji.

Wszystko za sprawa wywiadu, który kilka dni temu udzieliła prowadząca show, Klaudia El Dursi. Ta wówczas zaznaczyła, że Łucja w programie bywała wyniosła i dumna. Podkreśliła także, że uczestniczka nie wspominała, aby było jej ciężko - wręcz przeciwnie, nawiązała do jej IntaStories, na których zaznaczała, że świetnie się bawi. Teraz sama zainteresowana została zapytana, co sądzi o wypowiedzi prowadzącej. Ta także nie przebierała w słowach:

Musiała minąć chwila, bo nie chciałam napisać za dużo o dwa zdania. Bardzo nietaktowne jest to, w jaki sposób wypowiada sie osoba, która powinna być bezstronna i stanowić jakiś, jakikolwiek autorytet. Wszyscy byli świadomi, jaka była sytuacja w domu, a poza tym wiedzieli dużo więcej, niż ja. Wiedzą, ile razy pytałam, o co chodzi, co jest nie tak i ile płakałam im na setkach, które były przerwane, a mi było głupio, że się tak rozklejam przed obcą osobą. Zaczęły reagować uczestniczki.

napisała.