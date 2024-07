Właściwości antyseptyczne tymianku sprawiają, że napar z tego zioła jest wykorzystywany do odkażania jamy ustnej, ale też w chorobach dolnych i górnych dróg oddechowych.

Herbata z tymianku poprawia również trawienie. Używa się jej także do przemywania skóry ze zmianami chorobowymi, np. liszajami.

Odkażanie naparem z tymianku

Tymianek ma działanie antyseptyczne, dlatego naparem z tej rośliny płucze się jamę ustną i gardło podczas zapalenia i anginy. Właściwości odkażające sprawiają, że napar z tymianku wykorzystuje się także do przemywania zmian chorobowych na skórze. Pomaga to w leczeniu czyraków, liszajów, trądziku i różnych wrzodów. Do przyrządzenia naparu z przeznaczeniem do stosowania zewnętrznego i do płukania potrzeba 1 łyżki suszu tymianku i szklanki wrzątku. Ziele należy parzyć przez 10 minut, a przed użyciem odcedzić.

Tymianek wspomagająco w infekcjach dróg oddechowych

Gdy w oskrzelach czy w zatokach zalega wydzielina, a nos zapchany jest katarem, można sięgnąć po napar z tymianku. Pomoże on oczyścić dolne i górne drogi oddechowe, a także zwiększy odporność organizmu na kolejne infekcje. Napar należy przygotować z 25 gramów suszonego tymianku i 2 szklanek wody – parząc zioło przez 10 minut.

Napar z tymianku wspomaga trawienie i leczy anemię

Napar z tymianku pozytywnie wpływa na pracę wątroby, zwiększa wydzielanie żółci i poprawia perystaltykę jelit. Ma też działanie rozkurczowe, więc pomaga w leczeniu objawów niestrawności, niwelując ból.

Herbata tymiankowa usuwa wodę z organizmu, odtruwa i tym samym wspiera odchudzanie. Garbniki sprawiają, że napar z tymianku zwalcza glisty ludzkie. Tymianek w formie napoju pobudza organizm do wytwarzania erytrocytów, dlatego poleca się go osobom zmagającym się z anemią. Napar poprawia też krążenie krwi. Aby był skuteczny, należy 1 łyżkę ziela zalać 1½ szklanki wrzątku i zaparzać przez kwadrans.

Środki ostrożności podczas stosowania naparu z tymianku

Pijąc napar z tymianku, należy uważać, by nie przekroczyć bezpiecznej dawki. Zaleca się spożywanie ⅓ szklanki przed posiłkami lub po, płukanki z naparu można wykonywać kilka razy dziennie. Herbata z tymianku nie jest tak toksyczna, jak olej tymiankowy, który zawiera bardzo dużo tymolu – trującego olejku eterycznego.